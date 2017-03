Màn cầu hôn độc đáo của sinh viên gốc Việt tại Mỹ

Lưu Nam cầu hôn Trang Janie giữa vòng vây của bạn bè sau màn nhảy flash mob. Ảnh chụp màn hình

Hai nhân vật chính của màn cầu hôn độc đáo này là Lưu Nam và Trang Janie, đều là sinh viên gốc Việt đang học tại đại học UCLA, California, Mỹ. Màn cầu hôn của Nam với Trang diễn ra ngay dưới sảnh trường, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Nam đã bí mật nhờ rất nhiều người, cả bạn bè, sinh viên trong trường và trẻ em, biểu diễn một điệu nhảy flash mob, một kiểu nhảy ngẫu hứng với nhiều người tham gia, để gây bất ngờ cho bạn gái hồi cuối tuần trước. Màn flash mob kéo dài 4 phút trên nền nhạc của hai bài hát Can't Take My Eyes Off You và Kiss Me đã khiến Trang ngạc nhiên và xúc động. Điều đặc biệt là Nam cũng tham gia cùng đội nhảy đông đảo của mình và biểu diễn cho Trang xem.

Kết thúc điệu nhảy, Nam đã cầu hôn với bạn gái với những lời có cánh nhưng cũng rất dí dỏm: "Em nhớ nơi mình gặp nhau lần đầu không? Sảnh đó ở phía trên kia nhưng không đủ chỗ để nhảy. Anh muốn em biết rằng anh muốn sống bên em trọn đời, cùng làm mọi việc với nhau. Anh rất yêu em và nếu em cho phép, anh muốn làm em được hạnh phúc".

"Anh hứa những ngày tới của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui, tiếng cười, sự phiêu lưu và cả những điệu nhảy kinh khủng. Em là cô gái đẹp nhất anh từng thấy và em đã sở hữu trái tim anh. Em sẽ cưới anh chứ?".

Trang Janie hạnh phúc nhận lời cầu hôn từ Lưu Nam giữa vòng vây bạn bè. Ảnh chụp màn hình.

Trang đã không thể nào từ chối lời cầu hôn được chuẩn bị công phu này của bạn trai mình.

Rất nhiều người đã quay lại màn cầu hôn này và chia sẻ nó trên mạng. Một trong những clip này đã thu hút gần 8.000 lượt xem chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày nay vì sự độc đáo và lãng mạn.

Theo Anh Ngọc (VNE)