Mất thành trì, kế hoạch B của IS là gì?

Sau chín tháng chiến đấu, lực lượng Iraq đã kiểm soát được hai bờ sông Tigris ở Mosul - thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên lãnh thổ nước này. Ở TP Raqqa (Syria), gọng kềm sắt bao vây IS cũng dần siết chặt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng IS đã lên kế hoạch cho lúc sa cơ thất thế và sẽ tìm cách vực dậy.

IS sẽ về đâu?

Các thủ lĩnh và chiến binh IS đã chuẩn bị tâm thế cho việc đánh mất lãnh thổ trong gần một năm, theo Financial Times. Muhammad Hijazzi, chuyên gia phân tích chính trị Palestine, tiết lộ IS đã lên một bản kế hoạch có mật danh là “Những con sói ẩn mình”. Theo đó, các thành viên IS di cư sang các nước phương Tây, chờ đợi để tiến hành các cuộc tấn công khủng bố bất cứ lúc nào.

Các lập luận khác cho rằng khi IS thất thủ ở Mosul và Raqqa, thay vì mạo hiểm trở về quê hương, một bộ phận thành viên IS sẽ cố tìm tới mảnh đất thánh chiến mới. Có bằng chứng cho thấy hàng trăm tay súng đã đổ về các tỉnh, thành do IS kiểm soát tại Syria và đặc biệt là ở Libya. Đây dường như là kế hoạch B của IS.

Theo ghi nhận của Financial Times, nhóm đã đưa các lãnh đạo máu mặt tới tỉnh giàu dầu mỏ Deir Ezzor ở miền Đông Syria, đặc biệt là thị trấn Mayadeen và cắm người ở các thị trấn hoang mạc dọc biên giới Syria-Iraq.



Thủ tướng Iraq Haider al-Abani (giữa) giơ cao quốc kỳ trong lúc thông báo chiến thắng trước IS ở Mosul hôm 10-7. Ảnh: REUTERS

Al-Qaeda ngư ông đắc lợi?

Việc IS thoái trào đã mở ra cơ hội cho al-Qaeda ở Iraq, Syria và các vùng khác. Chuyên gia về chủ nghĩa khủng bố Bruce Hoffman cho rằng nhiều tay súng IS sẽ nhìn thấy al-Qaeda là lựa chọn duy nhất để tiếp tục giấc mơ thánh chiến. Không dễ dàng để có thể đưa ra con số có bao nhiêu tay súng nước ngoài vẫn còn hiện diện trong khu vực.

Một số tay súng khác thì đầu quân cho các nhóm khủng bố khác, chẳng hạn Đội quân Chinh phục (Jabhat Fateh Al-Sham) - chi nhánh trước đây của al-Qaeda ở Syria. Một số chiến binh IS hiện giờ ở Syria và Iraq có thể cố gia nhập chi nhánh IS ở Sinai (Ai Cập) hoặc tới Afghanistan. Họ sẽ trà trộn vào dòng người di cư và mang theo những kỹ năng đã được đào tạo trong nhiều năm qua, CNN cho biết. Thua đậm ở Mosul, Raqqa và Palmyra ở Syria, các tay súng IS còn lại ước tính không quá 15.000 người. Chỉ cần một lượng nhỏ trong số đó IS cũng đủ sức tổ chức các hoạt động chuyển quân đến “miền đất hứa” vào thời điểm cuối năm nay.

Điều phương Tây lo lắng nhất là những chiến binh này có thể bất chấp hiểm nguy tìm cách hồi hương và thực hiện các vụ tấn công theo kiểu “sói đơn độc”, tuyển mộ tân binh và ngấm ngầm khôi phục mạng lưới khủng bố ở những vùng đất khác.