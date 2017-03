Mất thêm lãnh thổ, IS đang tiến đến 'ngày tàn'

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tiến đến "ngày tàn" là nhận xét trong báo cáo của Công ty Tư vấn và Phân tích công nghiệp quốc phòng Anh Columb Strack công bố ngày 16-3.



Báo cáo do nhà phân tích cấp cao Columb Strack về Trung Đông và Bắc Phi soạn thảo dựa vào các nguồn tin tình báo, cho thấy từ đầu năm 2015 đến nay IS đã mất 22% lãnh thổ chiếm được ở Iraq và Syria.

Cụ thể IS mất 14% lãnh thổ tại Iraq và Syria trong năm 2015 và mất thêm 8% nữa từ đầu năm 2016 đến giờ. Thời điểm cuối năm 2014, IS kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq và 1/3 lãnh thổ Syria, cai trị dân số 9 triệu người. Tính đến ngày 14-3, tổng diện tích mà IS kiểm soát ở cả Iraq và Syria là 73.440 km2.

Mất kiểm soát nhiều cứ điểm quan trọng

Tại Syria, IS hiện chỉ còn kiểm soát được một phần nhỏ lãnh thổ. Lực lượng IS ở Bắc Syria (từ TP Raqqa kéo dài đến biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ) đang hứng chịu sự tấn công dồn dập từ nhiều hướng: Không kích từ Nga, liên quân do Mỹ dẫn đầu, các tay súng người Kurd và người Sunni. Các lực lượng chống IS chỉ còn cách TP Raqqa khoảng 35 km.

Trong số lãnh thổ IS mất kiểm soát có thị trấn Tal Abyad giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ có tầm quan trọng chiến lược, được xem là cửa ngõ vận chuyển vũ khí và tay súng từ Thổ Nhĩ Kỳ sang cho IS.

Quân đội chính phủ đã chiếm lại một phần diện tích ở đông TP Aleppo và hiện chỉ cách TP cổ Palmyra do IS kiểm soát 5 km.

Lãnh thổ ở Syria bị thu hẹp cũng làm cho công tác vận chuyển vũ khí và các tay súng từ Thổ Nhĩ Kỳ sang gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó tại Iraq, IS đã mất TP Ramadi về tay quân đội chính phủ. Hiện chính phủ Iraq đang tính toán tấn công lớn vào căn cứ chính Mosul của IS để chiếm lại TP này.



Quân đội Iraq chiếm Trường ĐH Anbar tại TP Anbar (Iraq) từ IS vào ngày 26-7-2015. Ảnh: REUTERS

Khó khăn tài chính bủa vây



Bên cạnh đó, IS cũng đang vật lộn với khó khăn tài chính do chi phí ngày càng gia tăng, trong khi đó IS lại thường xuyên hứng tổn thất từ các vụ không kích của liên quân do Mỹ lãnh đạo và của Nga nhằm vào các kho tiền, giếng dầu IS chiếm được.

Gần đây IS phải cắt nửa lương các tay súng. Hàng ngàn tay súng đã đào ngũ khỏi IS và làn sóng này đang trên đà tăng.

Nhà phân tích Columb Strack nhận định IS đang ngày càng bị cô lập và đang tiến tới ngày tàn. Theo ông, tình hình thất thế này sẽ khiến IS càng khó thu hút tuyển mộ, đặc biệt ở Syria. Hiện IS đang tăng cường tuyển mộ trẻ em để bù vào lượng tay súng đã thất thoát, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby.



IS tuyển mộ tay súng trẻ em. Ảnh: AP

Sự suy tàn của IS là một cột mốc quan trọng trong cuộc thánh chiến chống phương Tây của các tổ chức Hồi giáo cực đoan, dù rằng sự suy tàn này có thể có lợi cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác như tổ chức Mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Syria.



Tuy nhiên, theo một số chuyên gia LHQ, các nước cần thận trọng vì chưa xác định được việc Nga rút quân khỏi Syria sẽ có tác động thế nào đến cục diện chiến trường chống IS.

Bên cạnh đó, IS đang chuyển hướng hoạt động sang Libya và đã chiếm được một số khu vực ở đây. Ngoài ra, IS cũng đang nhắm đến Yemen.