'Máu kinh doanh' thấm cả dòng họ Donald Trump

Chúng ta nghe nhiều những lời công kích Donald Trump, nào là giống Hitler, nào là tạo nên một giai đoạn suy tàn của đảng Cộng hòa. Điều gì đã tạo nên một Donald Trump quá nhiều tranh cãi ngày nay? Đó là điều nhiều người muốn biết hiện nay. Trước hết hãy tìm hiểu về gia đình Trump.



Máu kinh doanh từ thời ông ngoại

Theo tạp chí The Week (Mỹ), họ chính thức từ dòng họ là Drumpf. Tuy nhiên tên này đã được đổi sang Trump từ thế kỷ 17, có lẽ nhằm cải thiện địa vị xã hội của dòng họ. Ông ngoại Trump, Friedrich Trump sinh trưởng ở ngôi làng nhỏ Kallstadt ở tây nam Đức.

Friedrich Trump nhập cư qua Mỹ vào năm 1885 khi được 16 tuổi với tham vọng tìm tương lai tươi sáng hơn. Sau vài năm làm thợ cắt tóc ở New York, ông Friedrich Trump chuyển sang TP Seattle (bang Washington), đổi luôn tên Friedrich thành Frederick, mở một nhà hàng nhỏ ở trong phố đèn đỏ của Seattle. Nhà hàng của Frederick phục vụ những vị khách thợ mỏ suốt ngày đêm với thức ăn, rượu, và cung cấp phòng cho gái bán dâm hành nghề.

Hoạt động nhà hàng kiêm nhà thổ ngày càng thành công. Frederick Trump đầy tham vọng quyết định mở rộng và nâng cấp công việc kinh doanh. Phòng rộng hơn, trang bị cao cấp hơn, dịch vụ tốt hơn và kết quả là thu lại nhiều tiền hơn từ các vị khách.



Ba thế hệ nhà Trump: ông nội Frederick Trump, cha Fred Trump, và Donald Trump. (Ảnh: AMERICAN HERALD TRIBUNE)



Năm 1901, bị chính quyền địa phương trấn áp và cấm đoán, Frederick Trump thu dọn gia tài chuyển lại về New York. Trong một chuyến về thăm quê là làng Kallstadt, ông Frederick Trump cưới vợ là bà Elizabeth Christ và có ý định sống hẳn ở Đức. Tuy nhiên ông bị chính quyền từ chối và trục xuất vì gian dối hồ sơ nhập ngũ trong thời gian ông ở Mỹ.



Thế là vợ chồng Frederick Trump quay lại New York. Rồi ông Frederick Trump chết đột ngột ở tuổi 49 vì đại dịch cúm toàn cầu Tây Ban Nha năm 1918 làm từ 50-100 triệu người thiệt mạng (3-5% dân số toàn cầu).

Tài sản ông Frederick Trump khi qua đời vào năm 1918 khoảng hơn 30.000USD, tương đương 500.000USD thời điểm hiện nay.

Tham vọng và tằn tiện

Tiếp tục công việc làm ăn của cha, con trai Fred Trump cùng mẹ mở một doanh nghiệp thầu xây dựng khi còn là học sinh phổ thông, đặt tên "Elizabeth Trump and Son". Bà ngoại Trump, bà Elizabeth Christ Trump là người thật sự thiết kế kinh doanh cho gia đình.

"Elizabeth Trump and Son" thành công lớn. Công việc chính của "Elizabeth Trump and Son" trong thập kỷ 1920 là xây và bán các căn nhà cho các gia đình nhỏ ở quận Queens (New York). Fred Trump nổi tiếng về sự tằn tiện, mọi người vẫn truyền tai nhau Fred Trump thường đi quanh các công trường để nhặt từng cái đinh rơi vãi.

Năm 1936, Fred Trump cưới vợ là một người nhập cư Scotland tên Mary Anne MacLeod. Họ có năm người con. Trong số này có hai người nổi tiếng: Donald Trump, và Maryanne Trump hiện là một thẩm phán cấp cao tại một tòa án phúc thẩm liên bang.



Trump và cha mẹ. (Ảnh: ALAMY)

Trong hàng năm dài Fred Trump không hề có văn phòng làm việc. Lúc nào ông cũng mang theo hồ sơ trong một cái túi bên người. Tới đầu thập niên 1940 ông mới chịu mở một văn phòng nhỏ, rộng chỉ khoảng 30m2, chỉ có một nữ nhân viên duy nhất có nhiệm vụ trả lời điện thoại và soạn thảo giấy tờ.



Fred Trump vẫn làm hầu hết công việc ở ngoài, trên cái bàn ông thường ăn sáng ở nhà. Phần lớn hồ sơ, bao gồm cả bảng lương công nhân và các giấy tờ thu chi lúc nào cũng nằm trong túi ông.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chớp thời cơ chính phủ Mỹ thực hiện chương trình trợ cấp chỗ ở, Fred Trump mở rộng thêm công việc kinh doanh ra xây các khu chung cư ở các quận Queens và Brooklyn cho thuê.

Thời điểm này, nhận thấy nguồn gốc Đức ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh, Fred Trump bắt đầu nói rằng mình là người gốc Thụy Điển.

“Rất nhiều khách thuê nhà là người Do thái, nói rằng mình là người Đức thời điểm đó không ổn chút nào.” – cháu trai John Walter của ông kể lại.

Thời điểm thập kỷ 1970, Fred Trump là một triệu phú. Khi ông qua đời vào năm 1999, tài sản ông khoảng 300 triệu USD.

Donald Trump kiếm tiền như thế nào?

Không dừng quy mô hoạt động công ty gia đình ở Blookyn và Queens, Donald Trump hướng công việc làm ăn sang quận Manhattan. “Tôi có giấc mơ và tầm nhìn cao rộng”.

Ba năm sau khi tốt nghiệp đại học, Trump vay của cha một triệu USD và nhờ cha bảo lãnh cho mình vay ngân hàng hơn 100 triệu USD đầu tư vào các dự án cao ốc ở Manhattan, trong đó có khách sạn Grand Hyatt, Trump Tower, Trump Plaza.

Ngoài ra Donald Trump còn đầu tư mở rộng kinh doanh ra nhiều lĩnh vực khác như sân Golf, khu nghỉ dưỡng cao cấp; và hàng chục ngành nghề khác như rượu, nước hoa, quần áo, nội thất…

Giống như cha, Donald Trump hiểu rất rõ giá trị của chiến lược tiếp thị bản thân khi nói với mọi người rằng mình là người Thụy Điển. Donald Trump cũng tằn tiện không kém cha. “Nếu mua một trang trên New York Times để quảng cáo một dự án thì phải mất 40.000USD. Nhưng nếu để New York Times viết một bài về một trong những thương vụ của tôi thì chẳng tốn đồng nào cả.”



Donald Trump và cha năm 1987. (Ảnh: WNYC)



Tham vọng và ôm đồm, Donald Trump cũng gặp không ít thất bại thương trường. Có cái cực kỳ nghiêm trọng.



Donald Trump từng mua một đội bóng mới nổi The New Jersey Generals nhưng đội bóng giải nghệ không lâu sau đó. Vụ phá sản sòng bạc Atlantic City làm ông mất phần lớn tài sản. Hãng hàng không Trump Airlines chỉ tồn tại được ba năm.

Donald Trump đang đối mặt với vụ kiện của hàng ngàn cựu sinh viên trường đại học Trump với cáo buộc lừa đảo. Theo báo Washington Post (Mỹ), đại học Trump thực tế chỉ tổ chức hội thảo hướng nghiệp và chia sẻ bí quyết kinh doanh bất động sản chứ không phải là trường đại học thực sự, trong khi đó học phí quá cao.

Theo New York Times, các ngân hàng ở phố Wall vẫn e dè khi làm ăn với Trump do tiểu sử của những vụ phá sản trước kia cũng như bản tính thích tranh chấp, kiện tụng của ông này.

Thất bại không ít, nhưng tài sản Trump vẫn ngày càng phình to. Phần lớn bắt nguồn từ phát triển các sân golf, khách sạn, tham gia vào công nghiệp truyền hình, cũng như cộng tác thương hiệu Trump với các công ty khác, và xuất bản sách.

Hiện thương hiệu Trump có mặt ở 515 công ty. Một nửa số này gắn thương hiệu Trump ngay tên công ty.



Tạp chí Bloomberg (Mỹ) ước tính tài sản hiện nay của Trump khoảng 2,9 tỉ USD. Tuy nhiên Trump vẫn hay tuyên bố mình có 10 tỉ USD – một con số đẹp, tròn, minh họa tốt cho thành công của Trump.

“Đây là một gia đình mà các thành viên luôn quán triệt tư tưởng làm bất cứ điều gì có thể mang lại chiến thắng và thành công.” - Gwenda Blair, người viết tiểu sử về gia đình Trump cho biết.

Trong một cuốn sách Trump từng đề cập mọi thứ có thể đã khác nếu ngày xưa ông cha ông không thay đổi tên Drumpf thành Trump. “Drumpf Tower nghe có vẻ không hấp dẫn bằng Trump Tower”.

Báo Guardian (Anh) nhận định thành công kinh doanh của ba thế hệ gia đình Trump là một ví dụ cho sự nỗ lực vươn lên của người nhập cư ở xã hội Mỹ.

(Đón đọc Kỳ cuối: Ai tạo nên Donald Trump 'ngang tàng' ngày nay?)