Máy bay Ai Cập có thể phát cháy trước khi rơi

Máy bay Airbus 320 số hiệu Flight 804 của hãng hàng không EgyptAir chở 66 người bay từ Paris (Pháp) về Cairo (Ai Cập) rơi xuống Địa Trung Hải sáng sớm 19-5.



Ngày 21-5, Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp cho biết sau khi phân tích dữ liệu hành trình chiếc Airbus 320, họ phát hiện có khói ở nhiều địa điểm trên máy bay trong 3 phút trước khi máy bay rơi.



Theo dữ liệu hành trình do tạp chí hàng không The Aviation Herald – chuyên thông báo các sự cố hàng không toàn cầu - công bố, đã xảy ra bất thường trong buồng lái và có khói trong nhà vệ sinh máy bay trong 3 phút trước khi máy bay mất liên lạc với mặt đất.



Các vật dụng hành khách không quân Ai Cập thu thập được. (Ảnh: AP)

Theo dữ liệu hành trình, trong thời gian bay phi công vẫn giao tiếp với các kiểm soát viên không lưu ở các điểm Zurich (Thuỵ Sĩ), Padua (Ý).



Lúc 2 giờ 24, chiếc Airbus 320 ở trên bầu trời TP Athen của Hy Lạp.

3 giờ 12, máy bay bay trên vùng trời đảo Kasos của Hy Lạp trước khi tiến về Địa Trung Hải.

15 phút sau, bộ phận cảm ứng phát hiện có khói trong nhà vệ sinh máy bay và có vấn đề ở hai cửa sổ trong buồng lái.

3 giờ 27, các kiểm soát viên không lưu Hy Lạp cố gắng liên lạc với máy bay Airbus 320 nhưng không được. Cùng thời điểm này một thiết bị cảm biến dò thấy có khói ở khu bảng điện tử kiểm soát máy bay.

Hai phút sau, chiếc Airbus 320 vào không phận Ai Cập. Chỉ vài giây sau, máy bay biến mất khỏi màn hình radar.

Chuyên gia hàng không hàng đầu David Learmount nhận định máy bay có thể đã phát cháy và lửa, khói lan rất nhanh trước khi rơi. “Câu hỏi là liệu nguyên nhân cháy dẫn tới khói mà các thiết bị cảm ứng được có phải là do lỗi ở hệ thống điện - chẳng hạn chập mạch, hay do có chất nổ, hay do có người sử dụng thiết bị cháy nào đó” - chuyên gia David Learmount viết trên trang web của mình.

Nói cách khác, máy bay bị rơi ngoài khả năng bị khủng bố có thể còn do lỗi kỹ thuật. Chính phủ Ai Cập nghiêng về khả năng máy bay bị khủng bố hơn là bị lỗi kỹ thuật.

Các nhà điều tra và các chuyên gia khác nhận định đã xảy ra hỗn loạn trên máy bay vào những thời khắc cuối cùng trước khi máy bay rơi, máy bay đã gặp phải sự cố rất nhanh, rất bất ngờ. Tuy nhiên, theo họ còn quá sớm để xác định chính xác điều gì xảy ra với chiếc Airbus 320.

Trước đó các nhà điều tra cho biết chiếc Airbus 320 đã lảo đảo sang trái rồi sang phải, sau đó rơi xuống biển từ độ cao gần 11,6 km mà không phát đi tín hiệu cấp cứu.

Hãng tin CBS News (Mỹ) dẫn thông tin từ tình báo Mỹ ngày 21-5 cho biết tín hiệu từ các hộp đen đã được dò thấy và công việc tìm kiếm thu thập đang được khẩn trương tiến hành. Độ sâu mực biển nơi máy bay rơi 2,5-3 km, tín hiệu của các hộp đen có thể được dò tìm ở độ sâu 6 km.

Cùng ngày, quân đội Ai Cập công bố những hình ảnh đầu tiên các vật dụng hành khách và mảnh vỡ máy bay thu thập được, trong đó có hành lý, ghế ngồi, áo phao…