Máy bay Ai Cập từng bị đe doạ đánh rơi

Chiếc máy bay Airbus 320 số hiệu Flight MS804 của hãng hàng không EgyptAir chở 66 người bay từ Paris (Pháp) về Cairo (Ai Cập) đã rơi xuống Địa Trung Hải sáng sớm 19-5.



Hai năm trước, chiếc máy bay xấu số này đã từng bị một nhóm người phá hoại viết lời đe dọa đánh rơi. Dòng chữ bằng ngôn ngữ Ả Rập có nội dung “Chúng tao sẽ đánh rơi chiếc máy bay này.” được viết nguệch ngoạc ở phần bụng máy bay, theo báo Daily Mail (Anh). Thủ phạm được cho là các nhân viên hàng không ở sân bay Cairo (Ai Cập).



Nữ tiếp viên hàng không Yara Hani Tawfik là nạn nhân đầu tiên được gia đình tổ chức đám tang tại Cairo ngày 21-5. (Ảnh: SKY NEWS)



Trả lời phỏng vấn báo New York Times (Mỹ), các quan chức sân bay Cairo không nêu tên cho biết vụ việc xảy ra trong thời điểm Ai Cập đang trong cao điểm bất ổn chính trị. Sau khi tướng quân đội Abdel Fattah el-Sisi lật đổ Tổng thống Mokamed Morsi và lên làm tổng thống (năm 2013).



Khi đó, cả Ai Cập nói chung và sân bay Cairo áp dụng nhiều biện pháp an ninh. Nhiều nhân viên sân bay Cairo có quan điểm chính trị quá khích bị đuổi việc.

Cũng từ lúc đó hãng EgyptAir đã áp dụng biện pháp tăng cường đưa nhân viên bảo vệ an ninh không vũ trang trà trộn với hành khách trên các chuyến bay. Trong chuyến bay xấu số rơi trên Địa Trung Hải ngày 19-5 cũng có ba nhân viên bảo vệ an ninh dạng này.

Chính phủ Ai Cập nghiêng về giả thuyết máy bay bị khủng bố. Tuy nhiên, đã ba ngày trôi qua kể từ khi máy bay rơi nhưng chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm, làm nổi lên nghi ngờ khủng bố có thể không phải là nguyên nhân máy bay bị rơi. Trong ngày 21-5, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra thông điệp lên án chiến dịch chống IS của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhưng không đề cập gì đến vụ rơi máy bay của hãng EgyptAir.