Máy bay AirAsia mất tích: Chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất!

Khắc khoải chờ người thân Chia sẻ trên trang BBC, ông Suwarto, cha của cơ trưởng máy bay AirAsia QZ8501, cho biết con trai của ông có thể không sống sót trở về. Lần cuối người cha khắc khổ thấy con trai mình là vào tuần trước nhưng trớ trêu đó lại là đám tang của một người con trai khác của ông. “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ biết trông chờ vào số phận” - ông chia sẻ. Trong khi đó, Angela Anggi Ranastianis, cô con gái 22 tuổi của cơ trưởng chuyến bay QZ8501 đã viết trên trang cá nhân: “Cha ơi, hãy về với con, con cần cha. Làm ơn hãy mang cha trở lại”. Tin nhắn của cô gái trẻ gửi đến cha được tờ Telegraph đăng tải khiến thế giới “sụt sùi”. Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa qua cũng kêu gọi người dân hãy cầu nguyện cho các nạn nhân trở về an toàn. Cũng trong hôm qua nhiều lời chia sẻ đầy cảm động từ các lãnh đạo thế giới cũng được ghi nhận trên phương tiện truyền thông, bao gồm Đức Giáo hoàng Pope Francis. Các gia đình hành khách trên chuyến bay mất tích hiện có mặt tại sân bay Changi của Singapore đã được nhân viên của AirAsia tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ. Cho đến tối hôm qua (29-12), đã có 27 thành viên gia đình bay đến Indonesia. Mừng hụt với tin “máy bay QZ8501 hạ cánh an toàn” Sáng 29-8, kênh thông tin News Asia (CNA) bất ngờ đưa dòng tin ngắn “sáng thứ Hai, máy bay QZ8501 đã hạ cánh an toàn tại sân bay Changi, Singapore”. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, CNA giải thích chiếc máy bay hạ cánh an toàn nói trên chỉ là máy bay trùng số hiệu QZ8501 với máy bay mất tích. Đầu giờ chiều cùng ngày, hãng Indonesia AirAsia tuyên bố họ đã có kế hoạch dừng khai thác vĩnh viễn số hiệu bay QZ8501. “Chúng tôi đã gửi bản đề nghị dừng khai thác số hiệu bay QZ8501 nhưng vẫn đang chờ đợi sự chấp thuận và hợp tác từ các trụ sở khác của hãng” - Giám đốc điều hành AirAsia tại Indonesia Sunu Widyatmoko nói. AirAsia thề sẽ tìm cho ra QZ8501 Đại diện hãng hàng không AirAsia Tony Fernandes đã tuyên bố với giới truyền thông ở Jakarta rằng hãng này đã hoàn thành các chuyến bay cho 220 triệu hành khách trong 13 năm qua và chưa bao giờ có bất kỳ ai chết. Ông Tony Fernandes thừa nhận không ai có thể đảm bảo 100% an toàn cho hành khách của mình. Tuy nhiên, AirAsia thề sẽ không dừng lại cuộc tìm kiếm bất luận thế nào. “Chúng tôi đang hợp tác với các giới chức liên quan để tìm hiểu toàn diện nguyên nhân gây ra biến cố” - Giám đốc điều hành AirAsia tại Indonesia Sunu Widyatmoko cho biết.