Máy bay Ấn Độ bốc cháy, 150 hành khách 'đứng tim'

Một chiếc máy bay của hãng hàng không IndiGo

Chiều qua (20/8), ít nhất 28 hành khách đã bị thương sau khi một máy bay nội địa chở khách bốc cháy trong quá trình hạ cánh tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ.



Các quan chức địa phương cho biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, trên chiếc máy bay của hãng hàng không IndiGo có khoảng 150 hành khách. Điều tra ban đầu từ phía cảnh sát cho thấy, nguyên nhân của vụ tai nạn là do bộ phận hạ cánh của chiếc máy bay này đã gặp vấn đề về kỹ thuật và gây ra một đám khói dày đặc sau khi máy bay vừa chạm xuống sân bay.



Ngay sau khi Đài kiểm soát không lưu quan sát và phát hiện thấy “khói dày đặc” xuất hiện ở phía dưới bên trái của chiếc máy bay, tất cả các hành khách trên chiếc máy bay Airbus A-320 đi từ Mumbai đến Delhi đã được sơ tán khẩn cấp thông qua máng trượt bởi vậy đã khiến ít nhất 28 người bị thương.



Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ khẳng định họ đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Trước đó, vào ngày 8/3 vừa qua, một chiếc máy bay khác của hãng hàng không Indigo bay từ Delhi với 182 người trên máy bay cũng đã bốc cháy ngay sau khi hạ cánh tại sân bay Kathmandu ở Nepal. Tuy nhiên, rất may là không có ai bị thương trong sự cố đó.



Được biết, các sự cố xảy ra đối với ngành hàng không Ấn Độ là rất hiếm. Vụ tai nạn được coi là lớn nhất xảy ra vào năm 2010 khi một máy bay chở khách từ vùng Gulf bị rơi tại một sân bay ở miền Tây bang Karnataka làm hơn 200 hành khách thiệt mạng.

Theo VOVGT