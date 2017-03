Máy bay hết chỗ: Thủ tướng Phần Lan ngồi phòng vệ sinh cả chuyến bay

Theo tờ Helsingin Sanomat (Phần Lan), Thủ tướng Phần Lan - ông Juha Sipilä đã không đặt được vé cho chuyến bay thượng hạng, thậm chí không thể bắt được xe buýt để đi từ Helsinki đến thị trấn Oulu phía bắc đất nước. Trước tình thế đó, ông thủ tướng đã phải "cắn răng" chấp nhận ngồi trong nhà vệ sinh của chuyến bay để đi công tác kịp thời.



Thủ tướng Phần Lan Juha Sipilä. Ảnh: RT

Thủ tướng đáng lẽ ra sẽ bay tới Oulu cùng với vợ, tuy nhiên các cuộc đàm phán ở thủ đô Helsinki kéo dài hơn so với dự định do các vấn đề về sức khỏe và các phúc lợi xã hội. Chính lý do này đã khiến cặp vợ chồng thủ tướng bỏ lỡ rất nhiều chuyến bay và cũng không bắt được xe buýt. Cuối cùng họ đành phải mua vé cho một chuyến bay dịch vụ khẩn cấp để tới được Oulu.

Tuy nhiên, xúi quẩy tiếp tục “không tha” cho ông Juha Sipilä, chuyến bay khẩn cấp này chỉ còn trống một chỗ ngồi. Ông đã nhường chỗ ngồi này cho vợ, còn mình ngồi trong nhà vệ sinh của máy bay cho chặng đường bay dài một giờ đồng hồ.

Theo Helsingin Sanomat, vụ việc “dở khóc dở cười” này của Thủ tướng Juha Sipilä xảy ra cách đây nửa tháng nhưng thông tin được cam kết giữ kín mãi đến giờ mới bị rò rỉ ra ngoài.