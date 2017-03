Máy bay Hong Kong hạ cánh khẩn cấp vì thông báo có bom

Một máy bay của hãng hàng không Hong Kong Airlines (Ảnh minh họa)

“Sau khi máy bay cất cánh, Hong Kong Airlines được thông báo có bom trên máy bay mang số hiệu HX337, bay từ Bắc Kinh tới Hong Kong”, phát ngôn viên của hãng cho biết, theo AFP.

Cơ trưởng của chuyến bay đã quyết định chuyển hướng để “đảm bảo an toàn và an ninh cho hành khách và phi hành đoàn”.

Máy bay hạ cánh an toàn lúc 14h30 (giờ địa phương) ở sân bay quốc tế Tianhe ở trung tâm thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).

Thực hư về báo động có bom như thế nào vẫn chưa thể xác định được. Phát ngôn viên của hãng hàng không cho biết chiếc may bay Airbus A330-200 đã được kiểm tra an ninh xem có bom hay chất nổ nào không và chỉ thông báo tất cả 295 hành khách trên chuyến bay đều được sơ tán đến nơi an toàn.

Giới chức Vũ Hán cũng đã mở cuộc điều tra về sự cố nhưng lại không cung cấp thêm thông tin.