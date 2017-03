Máy bay mất tích có chỉ số an toàn kỷ lục trong dòng máy bay thương mại

Khu vực máy bay gặp nạn trên biển.



Lực lượng cứu hộ Singapore chuẩn bị lên chiếc C-130 để tìm kiếm.

Bộ trưởng Bộ giao thông Indonesia ông Joko Muryo cho báo chí biết: Do hành trình của máy bay từ Surabaya sang Sinapore đang có thời tiết cực xấu, mưa lớn, gió mạnh, tầm nhìn kém nên phi đoàn của chuyến bay QX8501 được khuyến cáo nâng độ cao từ 32.000 feed lên 38.000feed để tránh mây. Khuyến cáo này không biết đã được cơ trưởng Iriyanto thực hiện được hay chưa thì đã xảy ra sự cố.

Phía Singapore đã đề nghị đưa lực lượng tìm kiếm cứu hộ biển để tìm chiếc máy bay mất tích và được phía Indonesia chấp nhận.

Theo bản tin của AP cập nhật lúc 17 giờ ba phút giờ Singapore, tức 16 giờ 03 phút giờ Việt Nam thì chiếc máy bay A 320-200 có số hiệu chuyến bay QZ 8501 là chiếc máy bay hiện đại có chỉ số an toàn đạt mức kỷ lục của dòng máy bay thương mại. Xác suất xảy ra sự cố có tỷ lệ 0.14 lần/ một triệu lần cất cánh. Lịch sử hãng hàng không giá rẻ AirAsia chưa từng có máy may mất tích (rơi) và cũng là hãng nắm kỷ lục về độ an toàn.

Cũng theo AP lúc 16 giờ 50 giờ Malaysia, tức 17 giờ 50 (giờ Việt Nam), ông chủ hãng AirAsia Tony Fernandes sẽ bay sang TP Surabaya để nắm bắt thông tin.