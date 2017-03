Máy bay Mỹ dập tơi tả căn cứ IS tại Lybia

Chính phủ Libya đã yêu cầu Mỹ hỗ trợ triển khai cuộc không kích này và Tổng thống Obama đã đồng ý, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết.



Vụ ném bom nhắm vào căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và kho vũ khí của chúng. Một trong những mục tiêu chính là các xe tăng mà IS đang nắm giữ. Các loại phương tiện khác cũng bị tiêu hủy, ông Cook cho biết.

Không có nhóm quân nào của Mỹ tham chiến trên mặt đất ở Libya. Tuy nhiên theo USA Today, một nhóm quân đặc nhiệm Mỹ được giao nhiệm vụ giám sát tình hình an ninh và thiết lập thông tin liên lạc. Lầu Năm Góc cho biết có hai chiếc F-15 đã tham gia không kích.



Khói bốc lên cuồn cuộn trong cuộc tấn công IS ở TP Sirte vào tháng 7. Ảnh: AFP

Phiến quân IS hiện đã có mặt tại Libya và Afghanistan. Máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành không kích IS để hỗ trợ quân đội cả hai nước. Trong tháng 2-2016, chiến dịch không kích tại Libya đã tiêu diệt được 49 chiến binh IS. Mỹ tiến hành không kích IS tại Lybia lần đầu tiên vào tháng 11-2015.



Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc không kích khác để hỗ trợ Chính phủ Libya tiêu diệt IS, ông Cook cho biết. Mục đích của các chiến dịch là nhằm giành lại lãnh thổ mà IS chiếm đóng ở Libya, TP Sirte. Có từ vài trăm đến khoảng 1.000 chiến binh IS ở thành phố này.

Tuần trước, Tướng John Nicholson, chỉ huy lực lượng đồng minh tại Afghanistan, cho biết năm lính Mỹ đã bị thương trong khi hỗ trợ lực lượng Afghanistan tiêu diệt chiến binh IS ở phía nam Afghanistan. Mỹ sẽ tiếp tục không kích để tiêu diệt các căn cứ khủng bố tại đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã ví lực lượng IS ở Iraq và Syria như là một “khối u” mà liên minh Mỹ bằng mọi giá phải tiêu diệt. Hôm 28-7, Tổng thống Obama đã sắp xếp một cuộc họp với Hội đồng An ninh Mỹ ở Lầu Năm Góc để cập nhật về tình hình cuộc chiến chống IS, ông Cook cho biết.