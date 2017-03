Máy bay Mỹ rơi tại Libya

Liên quân tấn công Libya đã có tổn thất đầu tiên. Ngày 22-3, người phát ngôn Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Phi Vince Crawley xác nhận đêm hôm trước, một máy bay F-15E Eagle của Mỹ trong khi thực hiện phi vụ không kích đã bị rơi xuống một sân bay gần TP Benghazi (Libya). Nguyên nhân do hỏng hóc kỹ thuật chứ không phải bị bắn. Hai phi công phóng ra ngoài an toàn.

9 giờ tối 21-3 theo giờ địa phương, máy bay liên quân đã ném bom thủ đô Tripoli, mở màn đợt tấn công thứ ba. Ngoài tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ và Anh ở Địa Trung Hải còn có máy bay chiến đấu Typhoon của Anh, Pháp và Mỹ tham gia. Tàu chiến Mỹ đã bắn tổng cộng 20 tên lửa hành trình Tomahawk vào Tripoli đêm 21 và ngày 22-3. Pháo phòng không của quân đội chính phủ Libya có bắn trả.

Liên quân Mỹ đã tấn công vào một doanh trại quân đội của Libya cách Tripoli 30 km, một số sân bay quân sự ở Tripoli và một sân bay dân sự ở TP Sirte, một căn cứ hải quân ở TP Bussetta, đường ống dẫn dầu ở TP Shaab. Đến nay, hầu hết các sân bay dân sự và cảng biển chính của Libya đã tan tành.

Mảnh vỡ máy bay F-15E Eagle của Mỹ rơi gần TP Benghazi (Libya) trong khi thực hiện phi vụ không kích. Ảnh: REUTERS

Ngày 21-3, Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức họp kín về tình hình Libya. Cuộc họp kết thúc sau 45 phút mà không có phản ứng gì từ các nước thành viên. Đại sứ Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an LHQ Lý Bảo Đông với tư cách nước chủ tịch Hội đồng Bảo an đã đề nghị tổ chức cuộc họp này. Trước đó, Ngoại trưởng Libya Musa Kusa đã gửi thư cho Hội đồng Bảo an tố cáo Hội đồng Bảo an mở đường cho các nước phương Tây xâm lược Libya và điều này đã vi phạm luật pháp quốc tế.

159 tên lửa hành trình Tomahawk đã được pháo hạm của Mỹ và Anh bắn vào Libya trong ba ngày đầu tấn công Libya bắt đầu từ ngày 19-3.

Ngày 21-3, tại Stuttgart (Đức), tướng Carter Ham chỉ huy Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Phi đã báo cáo với Lầu Năm Góc liên quân đang nỗ lực mở rộng vùng cấm bay ở Libya. Ông dự kiến vùng cấm bay sẽ mở rộng đến Brega, Misurata và Tripoli với phạm vi tổng cộng 1.000 km.

Các nước chính thức tham gia giám sát vùng cấm bay gồm Mỹ, Pháp, Anh, Đan Mạch, Canada, Ý và Qatar. Các nước dự định tham gia gồm Na Uy, Tây Ban Nha và Bỉ. Hy Lạp tuyên bố sẽ mở không phận cho máy bay Pháp làm nhiệm vụ không kích Libya.

Trong ngày 22-3, giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy tiếp tục diễn ra ác liệt ở TP Misrata. Ngay sau đợt không kích của liên quân ngày 21-3, người phát ngôn chính phủ Libya Moussa Ibrahim đã họp báo khẩn cấp để chỉ trích đợt đánh bom xảy ra trong khi hôm trước đó chính phủ Libya đã tuyên bố ngừng bắn. Ông cho biết có nhiều dân thường thương vong trong ngày 21-3, đặc biệt tại sân bay dân sự TP Sirte.

Chính phủ Libya đã bác bỏ tin đồn ông Khamis Gaddafi, con trai thứ sáu của nhà lãnh đạo Gaddafi, thiệt mạng.

Ngày 22-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc phản đối mọi hoạt động vũ trang gây thương vong cho dân thường và kêu gọi Mỹ cùng châu Âu ngừng bắn ngay lập tức. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.M.Krishna tuyên bố các cuộc không kích sẽ đe dọa đến dân thường vô tội. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov kêu gọi các bên ngừng bắn lập tức và thương lượng chính trị. Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên lên án chiến dịch tấn công Libya là tội ác ghê tởm. Hôm trước đó, Iran, Bulgaria và Bolivia cùng tuyên bố chiến dịch chỉ nhắm vào nguồn dầu mỏ của Libya.

ĐĂNG KHOA - KHÁNH UYÊN (Theo THX, BBC, Reuters)