Máy bay ném bom của Nga rơi do 3 động cơ ngừng hoạt động

“Lúc 9 giờ 50 giờ Moskva chiếc máy bay Tu-95MS đã gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện cách thành phố Khabarovsk 80km. Phi hành đoàn đã kịp rời máy bay,” nguồn tin trong Cục thông tin báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết.Theo nguồn tin này, nguyên nhân khiến máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS gặp nạn là do 3 trong số 4 động cơ turbin của chiếc máy bay này ngừng hoạt động.Nguồn tin này xác nhận chiếc máy bay đang thực hiện bay huấn luyện nên không mang theo vũ khí và không có thương vong nào trong vụ tai nạn này.“Phi hành đoàn đã kịp thời rời khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống một khu vực không có người. Vị trí máy bay gặp nạn nằm trong thao trường Litovka,” nguồn tin nói.Theo TASS, một chiếc máy bay An-12 và hai chiếc Mi-8 đã cất cánh tìm kiếm phi hành đoàn của chiếc máy bay gặp nạn.Đến thời điểm này, chưa có thông tin nào về tình trạng sức khỏe của các phi công Tu-95MS.Hãng thông tấn Nga lưu ý đây không phải là vụ tai nạn đầu tiên đối với máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS trong thời gian gần đây.Ngày 8/6, tại tỉnh Amur, một chiếc Tu-95MS bị cháy động cơ đã trật khỏi đường băng hạ cánh và quay ngoắt 180 độ.Vụ tai nạn khiến hoa tiêu số hai thiệt mạng và một số thành viên khác của phi hành đoàn bị thương nặng phải nhập viện sau khi thoát khỏi máy bay đang bốc cháy.Trước đó 4 ngày (4/6) Không quân Nga cũng xảy ra hai vụ tai nạn liên tiếp với máy bay tiêm kích MiG-29 tại thao trường Ashuluk và tiêm kích-bom hiện đại Su-34 tại Voronhez. Rất may không có thiệt hại về người trong hai vụ tai nạn này.Mới đây nhất, ngày 7/7, một chiếc máy bay cường kích Su-24M đã bị rơi ở tỉnh Khabarovsk, khiến cả hai phi công thiệt mạng.Trước đó, ngày 3/7, một chiếc tiêm kích MiG-29 cũng đã gặp nạn tại sân bay Kushevskaya ở tỉnh Krasnodar, nhưng phi công đã may mắn kịp bung dù thoát khỏi máy bay.

Theo thống kê của TASS từ các nguồn công khai, tính từ đầu năm 2015 đến nay Không quân Nga đã mất ít nhất 8 chiếc máy bay các loại, hơn 10 phi công thiệt mạng và bị thương trong các vụ tai nạn máy bay./.

