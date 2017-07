Máy bay ném bom Mỹ bay qua biển Đông, thách thức TQ

Hãng tin Reuters ngày 7-7 dẫn lại thông báo của Không quân Mỹ cho biết hoạt động diễn ra vào ngày 5-7. Hai máy bay ném bom siêu thanh B-1B có năng lực mang bom hạt nhân đã bay đến biển Hoa Đông luyện tập cùng máy bay chiến đấu phản lực của Nhật Bản.



Reuters dẫn thông báo, đây là lần đầu tiên không quân hai nước thực hiện tập trận trong đêm. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), hai máy bay ném bom Mỹ thực hiện sứ mệnh bay ngang biển Đông một ngày trước khi tập trận với máy bay Nhật Bản. Vụ việc được cho là nhằm tăng sức ép lên TQ.



Mỹ hiện đang đóng quân hai máy bay ném bom B-1B Lancers tại đảo Guam, phía Nam Thái Bình Dương. Ảnh: KHÔNG QUÂN MỸ

Sứ mệnh được thực hiện giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên đang ngày một căng thẳng. Bình Nhưỡng ngày 4-7 khẳng định đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14. Phía Mỹ cũng xác nhận tên lửa này (mật hiệu là KN-17) chính xác là ICBM.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức đối ngoại cấp cao Mỹ đã lên tiếng chỉ trích gay gắt vụ việc, cảnh báo Triều Tiên sẽ trả giá đắt và không loại trừ khả năng hành động quân sự đáp trả.

Bắc Kinh lập tức bày tỏ thái độ giẫn dữ. Ngày 6-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã lên tiếng chỉ trích Mỹ sử dụng quyền tự do bay qua an toàn làm “cái cớ” để đe dọa an ninh nước này.

Trong một diễn biến khác, Hạm đội Bảy của Hải quân Mỹ với tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz đã bắt đầu đợ tập trận chung dài 11 ngày tại Vịnh Bengal cùng Hải quân Ấn Độ và Nhật Bản. Đợt tập trận bắt đầu từ ngày 6-7.