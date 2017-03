Máy bay Nga bắt đầu ném bom ở Syria

Chuyên gia Ivan Konovalov nhận định với Reuters rốt cuộc sẽ có hai liên minh chống Nhà nước Hồi giáo, một do Mỹ đứng đầu và một do Nga chỉ huy. Người phát ngôn tổng thống Nga cho biết trong hội đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Obama ở New York, Nga đã mời Mỹ tham gia liên minh chống Nhà nước Hồi giáo nhưng Mỹ từ chối. __________________________________ Đây không phải là tiến hành một mục tiêu địa-chính trị nào hay phục vụ cho tham vọng nào như chúng tôi vẫn thường xuyên lên án điều đó với các đối tác phương Tây. Đây là vì lợi ích quốc gia của Nga. (Chánh văn phòng tổng thống Nga SERGEI IVANOV

nói về quyết định triển khai quân đội Nga ra nước ngoài)