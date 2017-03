Máy bay Nga đã tiêu diệt trùm khủng bố IS

Trước đó, IS thông báo Al-Adnani thiệt mạng trong lúc đi kiểm tra quân ở Aleppo nhưng không nêu sự việc xảy ra ngày nào và bối cảnh thiệt mạng ra sao. Ngay sau đó, liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu tuyên bố máy bay liên minh đã không kích nhắm vào Al-Adnani ở Al-Bab và đang tiếp tục xác minh.

Abu Muhammad al-Adnani có tên thật là Taha Subhi Falaha, sinh năm 1977 tại tỉnh Idlib (Syria), được xem như người có học thức cao. Adnani tham gia thánh chiến Hồi giáo từ năm 2000. Giữa năm 1998-2003, Adnani biến mất không để lại dấu vết.

Đến năm 2003, Adnani hoạt động tại Iraq sau khi Mỹ xâm chiếm Iraq, sau đó gia nhập cánh Al Qaeda ở Iraq do Al-Zarqawi thành lập. Ngày 31-5-2005, Adnani bị bắt và bị giam trong nhà tù Iraq do quân đội Mỹ kiểm soát. Trong tù, Adnani gặp Abu Bakr al-Baghdadi, kẻ sau này cầm đầu IS. Bốn năm sau Adnani quay về Syria, sau đó gia nhập IS.





Al-Adnani là một trong số rất ít tên người Syria giữ chức vụ cao trong guồng máy lãnh đạo IS. Theo các nhà phân tích, hắn giữ vai trò quan trọng trong IS vì hắn đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng gồm người phát ngôn, người phụ trách chỉ huy các tỉnh ở Syria, người phụ trách các chiến dịch khủng bố ngoài IS (được gọi là “bộ trưởng tấn công”).

Với vai trò điều phối các chiến dịch ngoài IS, Al-Adnani đã liên lạc với các phần tử thánh chiến nước ngoài để lên kế hoạch tổ chức tấn công khủng bố ở châu Âu. Do giữ nhiều nhiệm vụ, Al-Adnani được cho là nhân vật thứ hai sau thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo treo giá tên này là 5 triệu USD.

Cái chết của Al-Adnani là đòn đau cho IS. Đây là thủ lĩnh cấp cao thứ ba của IS bị tiêu diệt trong sáu tháng qua. Hai tên trước đó là Abu Omar al-Shishani (người Chechnya) và Abu Ali al-Anbari (người Iraq) bị máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt. Abu Omar al-Shishani là mắt xích quan trọng về quân sự trong guồng máy IS còn Abu Ali al-Anbari được IS điều động đến Libya để củng cố bộ máy của IS tại đây.