Máy bay Nga hoãn chuyến vì hành khách 'phát hoảng'

Công ty Quản lý các sân bay quốc tế Thái Lan - Airports of Thailand (AOT) cho biết chuyến bay từ Phuket về Moscow (Nga) đã không khởi hành đúng giờ dự kiến là 10 giờ 35 (giờ địa phương) vì một hành khách "phát hoảng".

Cơ trưởng máy bay cho biết ông đã đề nghị hoãn bay do một hành khách của lo sợ chuyến bay "không an toàn". Chuyến bay này do hãng hàng không Nga Nordwind Airlines vận hành.



Một phi cơ của hãng hàng không Nga Nordwind Airlines (Nguồn: nordwindairlines.com)

"Hành khách tên Alexander Nosov đề nghị dừng bay khi phi cơ đang rời cửa số 6". Theo, AOT, vị hành khách này đã khẳng định: "Nếu tôi có mặt trên phi cơ thì nó sẽ không được an toàn".



Một nhóm chuyên xử lý chất nổ sau đó kiểm tra máy bay nhưng không phát hiện có điều khả nghi.

Hành khách này đã bị tạm giữ để thẩm vấn ngay tại sân bay và không lên chuyến bay này, cảnh sát Thái Lan cho biết. Chuyến bay khởi hành chậm hơn sáu giờ so với lịch trình.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi chuyến bay FZ981 của hãng FlyDubai, từ Dubai về Rostov miền nam nước Nga, rơi khi đang chuẩn bị hạ cánh lần thứ hai. Vụ tai nạn làm toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng.