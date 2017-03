Máy bay Pakistan chở 152 người lâm nạn

Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani tuyên bố ngày 28-7 là ngày quốc tang tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn máy bay xảy ra cùng ngày. Máy bay chở 152 người gồm 146 hành khách và phi hành đoàn sáu người. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Abdul Rehman Malik cho biết không ai sống sót.

Sáng 28-7, máy bay Airbus A321-231 mang số hiệu ED 202 của hãng hàng không tư nhân Airblue Limited (Pakistan) bay tuyến nội địa Karachi-Islamabad đã rơi xuống vùng đồi Margalla. Trước đó, nó phải bay vòng vòng trên không chờ hạ cánh vì sân bay quốc tế Benazir Bhutto ở thủ đô Islamabad quá tải. Lúc đó trời mưa rất to.

Một nhân chứng có mặt tại vùng đồi Margalla thuật lại máy bay có vẻ bị rung lắc, lảo đảo mạnh và vỡ vụn ngay khi đâm xuống đất. Một số nhân chứng ở khu nghỉ dưỡng DamaneKoh kế bên đồi thấy máy bay bay thấp bất thường trước khi tai nạn xảy ra.

Hiện trường tai nạn giữa rừng cây rậm rạp. Ảnh: REUTERS

Công tác cứu hộ gặp trở ngại rất lớn vì máy bay cháy giữa rừng cây rậm rạp và không có đường bộ. Nhân viên cứu hộ và cảnh sát phải len lỏi giữa cây cối đến hiện trường. Xe cứu thương phải đậu bên ngoài đồi chờ máy bay trực thăng do Bộ Quốc phòng triển khai chuyển thi thể ra ngoài.

Người phát ngôn Cơ quan Hàng không dân dụng Pakistan nói nguyên nhân tai nạn có thể do mưa quá to cộng sương mù dày đặc cản trở tầm nhìn. Chủ tịch Hiệp hội Phi công Pakistan Sohail Baloch nhận định có thể do phi công mệt mỏi. Tuy nhiên, Thủ tướng Yousaf Raza Gilani đã yêu cầu Bộ Quốc phòng điều tra về khả năng máy bay bị khủng bố. Trước khi gặp nạn, máy bay đã bay từ Anh về Pakistan, có tiếp nhiên liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn hãng hàng không Airblue Limited cho biết máy bay đáp ứng mọi điều kiện kỹ thuật và phi công là một trong những người nhiều kinh nghiệm nhất của hãng.

Sáng 28-7, một máy bay Boeing 737-700 của hãng hàng không Mauritanian Airways chở 97 người bay tuyến Nouakchott (Mauritania)-Conakry (Guinea) đã trượt quá đường băng trong khi hạ cánh xuống sân bay thủ đô Conakry. 10 người bị thương nhẹ. Thủ tướng Guinea Jean-Marie Dore và Bộ trưởng Bộ Giao thông Mathurin Bangoura đã đến hiện trường.

Theo hãng máy bay Airbus của Pháp, máy bay gặp nạn được sản xuất năm 2000, Airblue Limited thuê lại vào năm 2006, máy bay đã bay 34.000 giờ với 13.500 chuyến. Airbus hứa sẽ hỗ trợ Airblue Limited và chính phủ Pakistan điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Pakistan, Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Pháp và Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso đã gửi lời chia buồn đến Pakistan.

Hãng hàng không Airblue Limited được thành lập năm 2003, là hãng hàng không lớn thứ hai Pakistan, chiếm hơn 30% thị phần bay nội địa. Hãng đang sở hữu bảy máy bay, trong đó sáu chiếc của Airbus, khai thác 30 chuyến bay mỗi ngày với chủ yếu là hành trình ngắn và vừa, vận chuyển khoảng 1,4 triệu hành khách mỗi năm.

Đây là tai nạn đầu tiên của Airblue Limited. Tai nạn máy bay gần đây nhất của Pakistan xảy ra vào ngày 10-7-2006. Một chiếc Fokker F27 của hãng hàng không Pakistan International Airlines bị rơi khi vừa cất cánh ở Multan làm 45 người thiệt mạng.

ĐĂNG KHOA (Theo CNN, AP, Xinhua)