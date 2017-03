Máy bay Pháp bắt đầu ném bom ở Syria

Trả lời báo Le Monde về căn cứ pháp lý để mở chiến dịch không kích ở Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian giải thích đó là Điều 51 Hiến chương LHQ về quyền tự vệ chính đáng. Ông nói Điều 51 cho phép quốc gia có quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công vũ trang cho đến khi Hội đồng Bảo an LHQ áp dụng các biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Cách đây một năm, Pháp không tham chiến ở Syria vì đánh giá không có khuôn khổ pháp lý và chính trị để biện minh. Sau đó, Nhà nước Hồi giáo tổ chức nhiều vụ tấn công tại Pháp nên Pháp cần thực hiện quyền tự vệ chính đáng. ______________________________________ 30.000 tay súng Hồi giáo nước ngoài từ 100 quốc gia đã đến Syria và Iraq tham gia thánh chiến kể từ năm 2011, tăng gấp đôi so với một năm trước theo cơ quan tình báo Mỹ. Hầu hết gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Từ một năm nay (tính đến ngày 22-9), liên minh do Mỹ đứng đầu đã thực hiện 4.444 phi vụ ném bom vào Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và 2.558 phi vụ ở Syria.