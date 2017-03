Máy bay rơi ở Mỹ, tỷ phú truyền thông tử nạn

Theo New York Times, chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream IV vừa cất cánh ở khu vực ngoại ô thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ) bất ngờ gặp sự cố, bốc cháy, khiến toàn bộ 7 hành khách và tổ lái thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 21h 30 tối 1-6 (giờ địa phương).

Trong số các nạn nhân có tỷ phú trong lĩnh vực truyền thông và thể thao Lewis Katz (72 tuổi), chủ nhân của chiếc máy bay trên. Được biết, những hành khách có mặt trên chuyến bay này đã được ông Lewis Katz mời bay cùng đến sân bay quốc tế Atlantic ở bang New Jersey. Một số người quen của ông Lewis Katz nói rằng có thể ông mời những người bạn thân lâu năm của mình đến khu nghỉ dưỡng Atlantic City ở duyên hải Atlantic.

Ông Lewis Katz hiện là đồng sở hữu của những kênh truyền thông uy tín của Mỹ như The Philadelphia Inquirer, The Daily News and Philly.com.