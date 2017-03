Máy bay rơi ở Trung Quốc và Papua New Guinea

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc phát hình ảnh máy bay đột ngột mất thăng bằng và bổ nhào xuống đất gần như thẳng đứng. Các nhân chứng nhìn thấy có một chiếc dù trước khi máy bay rơi đến đất.

Đại hội Hàng không dân dụng quốc tế Trung Quốc khai mạc ngày 13-10 tại Tây An. Từ ngày 14 đến 16-10, triển lãm và biểu diễn máy bay được tổ chức ở Thiểm Tây.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Úc thông báo Papua New Guinea cho biết 28 người chết trong tai nạn máy bay ở Papua New Guinea hôm 13-10 và chỉ bốn người còn sống sót, trong đó có hai phi công người Úc và New Zealand và một người Trung Quốc. Máy bay Dash 8 của hãng Airlines PNG bay tuyến nội địa. Lúc máy bay gặp nạn có bão.

UYÊN KIM - TNL