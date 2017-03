Máy bay rơi tại Pháp đã được cảnh báo an toàn 4 tháng trước

Phản ứng nhanh nhạy của một phi công đã ngăn chặn được một thảm kịch tương tự vào năm ngoái, khi cũng một máy bay khác của hãng Germanwings đột ngột hạ độ cao và rơi xuống.



Tháng 11 năm ngoái, máy bay Lufthansa A321, một phiên bản nối tiếp A320, đã đột ngột giảm độ cao tới 915m khi đang bay qua Pamplona, Tây Ban Nha. Chiếc máy bay với 109 hành khách và phi hành đoàn đang ở độ cao 9450 m thì bắt đầu rơi xuống. Phi hành đoàn phải nỗ lực để dành lại khả năng kiểm soát máy bay tại độ cao 8530m.



Máy bay A320 gặp nạn của hãng Germanwings ngày 24-03 tại Pháp (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan An toàn hàng không Châu Âu, một hệ thống an toàn được thiết kế để bảo vệ máy bay đã mắc lỗi cảm biến. Các cảnh báo an toàn có liên quan đến tất cả các máy bay Airbus A318, A319, A320 và A321, trong đó có cả chiếc máy bay A320 gặp nạn hôm qua tại Pháp. Để "chữa cháy", Airbus đã thiết kế một phiên bản hướng dẫn sử dụng "tạm thời"cho tất cả các loại máy bay trên.

A321 là phiên bản “anh me” với chiếc Airbus A320 vừa gặp nạn hôm 24-3 vừa qua. Hãng này đã xác nhận chiếc máy bay vừa gặp nạn này đã được kiểm tra tại Lufthansa hè năm 2013 và kiểm tra lần cuối là thời điểm trước khi nó khởi hành.

Các chuyên gia cho biết, chiếc máy bay này đã gần tới tuổi "nghỉ hưu" với hơn 24 năm phục vụ các chuyến bay thương mại từ năm 1991. Và kể từ khi phiên bản AirBus A320 phát hành đầu tiên năm 1987, khoảng 4000 máy bay đã được sản xuất và cứ mỗi 2,5 giây thì sẽ có 1 chuyến bay cất cánh.

Vụ việc nổi tiếng nhất liên quan tới máy bay Airbus A320 gần đây là trường hợp một chuyến bay nội địa Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson ở New York.



Chiếc máy bay A320 tương tự gặp nạn trên sông Hudson, New York, Mỹ (Ảnh AP)

Theo hãng hàng không US Airways thì máy bay đã bay vào một đàn ngỗng trên hành trình từ LaGuardia đến Charlotte, North Carolina. Cơ trưởng Chesley Sullenberger được ca ngợi khi cho chiếc máy bay hạ cánh trên sông, cứu 155 mạng người trên máy bay.

Còn chiếc máy bay Armavia số hiệu 967 khởi hành từ Yerecan, Armenia kém may mắn hơn khi rơi gần biển Sochi, Nga trong thời tiết khắc nghiệt vào tháng 5/2006 khiến tất cả 113 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay A320 này thiệt mạng.

Nguyên nhân của các vụ tai nạn vào ban đêm được cho là lỗi của phi công và các nhân viên kém chất lượng.