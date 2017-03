Máy bay rơi xuống biển

Ngày 25-1, Thủ tướng Lebanon Saad Hariri thông báo tổ chức một ngày tưởng nhớ các nạn nhân trong tai nạn máy bay xảy ra cùng ngày. Toàn bộ trường học và cơ quan nhà nước đều đóng cửa. Thủ tướng Ethiopia Meles Zenawi gửi lời chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Thủ tướng, Bộ trưởng Giao thông Ghazi Aridi và các quan chức chính phủ của Lebanon đã đến sân bay Rafik Hariri ở thủ đô Beirut (Lebanon). Bộ trưởng Giao thông đã chỉ thị thành lập ngay ủy ban điều tra và liên lạc với các nước láng giềng nhờ giúp đỡ cứu hộ.

Tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày 25-1. Chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu ET-409 của hãng hàng không Ethiopian Airlines của Ethiopia (do chính phủ quản lý) cất cánh từ sân bay Rafik Hariri bay đến thủ đô Addis Ababa (Ethiopia) trong điều kiện mưa bão. Năm phút sau khi máy bay cất cánh, đài kiểm soát không lưu mất liên lạc. Máy bay đã rơi xuống Địa Trung Hải.

Máy bay trực thăng của quân đội Lebanon vớt thi thể nạn nhân ngày 25-1. Ảnh: REUTERS

Trong hai ngày 23 và 24-1, tại Beirut và một số khu vực ở Lebanon có mưa lớn kèm sấm sét. Trước khi gặp nạn, chiếc ET-409 phải hoãn cất cánh 20 phút do thời tiết xấu. Địa điểm gặp nạn trên vùng biển cách bờ 3,5 km. Người dân ở bờ biển cho biết nghe một tiếng nổ to và nhìn thấy máy bay bốc cháy trước khi lao xuống biển.

Máy bay chở 82 hành khách và phi hành đoàn gồm tám người. Theo danh sách của hãng hàng không Ethiopian Airlines, hành khách gồm nhiều quốc tịch: Lebanon (51), Ethiopia (23), Iraq (1), Syria (1), Canada (1), Nga (1), Anh (2), Thổ Nhĩ Kỳ (1) và Pháp (1). Nạn nhân người Pháp là phu nhân đại sứ Pháp tại Lebanon Denis Pietton.

Quân đội Lebanon và lực lượng lâm thời LHQ tại Lebanon đã triển khai máy bay trực thăng, tàu chiến và lực lượng cứu hộ dân sự tìm kiếm giữa trời mưa nặng hạt kèm sấm chớp liên tục. Hãng hàng không Ethiopian Airlines đã gửi đội cứu hộ và đội điều tra đến hiện trường. Quân đội và cảnh sát đảo quốc Cyprus, Anh và Pháp đã tham gia cứu hộ.

Tổng thống Lebanon Michel Suleiman và cảnh sát loại bỏ khả năng máy bay bị khủng bố, đồng thời nhận định nguyên nhân có thể do thời tiết.

Chiếc Boeing gặp nạn được hãng hàng không Ethiopian Airlines thuê của Công ty CIT Aerospace hồi tháng 9-2009, mới đưa vào khai thác ngày 25-12-2009 sau khi đã được kiểm tra kỹ thuật.

Nói chung, đội máy bay của hãng Ethiopian Airlines khá hiện đại, tất cả đều là máy bay Boeing, khai thác 56 tuyến bay quốc tế, trong đó có 35 tuyến quanh châu Phi.

Ethiopian Airlines vừa mới mua thêm 10 chiếc Boeing 737-800 trị giá 767 triệu USD với tham vọng trở thành tập đoàn vận chuyển hàng không hàng đầu ở Tây Phi. Gần đây, hãng mở thêm hãng hàng không con ASKY Airlines để bắt đầu khai thác thị trường châu Á. Hằng tuần có 26 chuyến bay của Ethiopian Airlines đến châu Á, gồm 14 chuyến đến Trung Quốc và 12 chuyến đến Ấn Độ.

Lịch sử an toàn hàng không của hãng Ethiopian Airlines khá tốt so với mặt bằng an toàn hàng không châu Phi. Ethiopian Airlines, South African Airways và Kenya Airways là ba hãng hàng không châu Phi không bị liệt vào danh sách đen của Liên minh châu Âu (cấm bay trong không phận châu Âu).

Trong hơn 20 năm qua, hãng hàng không Ethiopian Airlines chỉ gặp hai tai nạn vì lý do khách quan. Tháng 11-1996, một máy bay chở 175 người trên đường từ Ethiopia sang Bờ Biển Ngà đã bị ba tên không tặc chiếm buồng lái và buộc phải bay về Úc. Rốt cục máy bay rơi xuống Ấn Độ Dương do hết nhiên liệu, 123 người chết. Trước đó, hồi tháng 10-1988, một chuyến bay nội địa vừa cất cánh đã gặp nạn khi va vào đàn chim. 31 trong 104 người thiệt mạng.

ĐĂNG KHOA (Theo New York Times, CNN, AP)