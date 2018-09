Máy bay trinh sát II-20 của Nga mất tích khi Syria bị tấn công

Một máy bay quân sự Il-20 của Nga chở 14 quân nhân biến mất khỏi màn hình radar ở khu vực gần căn cứ không quân Khmeimim khi 4 chiến đấu cơ F-16 của Israel bị cáo buộc tấn công các mục tiêu quân sự Syria ở tỉnh Latakia.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo nhân viên hệ thống kiểm soát không lưu ở căn cứ không quân Khmeimim đã mất liên lạc với máy bay quân sự Il-20 chở theo 14 quân nhân vào đêm 17-9, theo RT.

"Khoảng 11 giờ đêm 17-9, hệ thống kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với phi hành đoàn của máy bay Il-20 khi nó bay trên Địa Trung Hải, cách bờ biển Syria khoảng 35km, khi đang trên đường trở về căn cứ không quân Khmeimim"- thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Hiện chưa rõ số phận 14 quân nhân trên máy bay.



Máy bay Il-20 của Nga. Ảnh: RT

Chiếc máy bay mất tích vào thời điểm các cơ sở hạ tầng của quân đội Syria ở tỉnh Latakia bị tấn công vào đêm qua. Một số nguồn tin nói rằng, 4 máy bay F-16 của Israel đã thực hiện cuộc tấn công, một số khác cho rằng đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của phiến quân ở Idlib. Trong khi đó, SANA dẫn nguồn tin quân đội Syria cho biết, đây là một cuộc tấn công tên lửa “từ biển” và do “thế lực nước ngoài” thực hiện, nhưng không xác nhận liệu Israel có đứng sau vụ tấn công này hay không.

Còn theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống kiểm soát bầu trời của Nga đã phát hiện các tên lửa nhằm vào Syria dường như được phóng đi từ tàu chiến FS Auvergne của Pháp trên Địa Trung Hải.

Tuy nhiên, CNN dẫn tin từ một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chiếc máy bay quân sự Nga Il-20 chở theo 14 quân nhân trên khoang đã vô tình bị tên lửa Syria bắn hạ trong lúc các hệ thống phòng không nước này khai hỏa đáp trả đợt tấn công của Israel đêm muộn 17-9. Quan chức trên nói chiếc máy bay Nga đã bị hệ thống tên lửa được Moscow bán cho Syria bắn trúng.



Il-20 là một máy bay trinh sát tối tân của Nga. Il-20 được trang bị các cảm biến hồng ngoại và cảm biến quang học, thiết bị truyền hình vệ tinh để chia sẻ dữ liệu thời gian thực.



Máy bay thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tầm xa trong khu vực Baltic. Ở Syria, Il-20 làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, xâm nhập hệ thống truyền thông của IS, qua đó định vị vị trí IS nhằm hỗ trợ các chiến dịch quân sự chống IS.