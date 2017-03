Máy bay vận tải rơi ở Nam Sudan, 39 người chết

Trong số nạn nhân có 21 người dưới mặt đất. Ba người sống sót là công dân nam Sudan.

Trước đó, máy bay đã rơi từ độ cao 800 m xuống đường băng sân bay quốc tế thủ đô Juba khi vừa cất cánh. Theo lộ trình máy bay định bay đến Paloch (bang Thượng sông Nile). Đài truyền hình RT (Nga) đưa tin máy bay thuộc hãng hàng không Allied Services (nam Sudan). Lý do máy bay rơi có thể do quá tải và gặp trục trặc kỹ thuật.





Liên quan đến máy bay Airbus A321 của Nga rơi trên bán đảo Sinai (Ai Cập) cuối tuần trước, ngày 4-11, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi loại trừ giả thiết máy bay rơi do khủng bố. Trả lời báo The Telegraph (Anh), ông cho rằng thông tin máy bay bị nổ do bom hay tên lửa đều vô căn cứ.

Trong khi đó, tối 3-11, chi nhánh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Ai Cập đã công bố một băng ghi hình mới trên Twitter. Một phần tử Nhà nước Hồi giáo nói bằng tiếng Nga khẳng định Nhà nước Hồi giáo đã gây ra thảm họa máy bay rơi để trả thù Nga mở chiến dịch không kích ở Syria. Đây là lần thứ hai Nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm.