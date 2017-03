Mê gái, tiêu tan nghiệp chính khách

Nhà nghiên cứu tâm lý trên mạng Mary Aiken nhận xét không gian mạng là một môi trường nơi bạn khó có thể kiểm soát được sự “hồ đồ” của bản thân dù là bạn dùng nó để mua sắm trực tuyến, chơi game hay thậm chí chia sẻ hình ảnh với người nào đó chưa từng quen. Internet có thể làm khuếch đại và leo thang hành vi, theo Politico.

Thích khoe ảnh “nóng”, khỏi làm nghị sĩ

Ngày 29-8 (giờ Mỹ), cựu nghị sĩ Mỹ Anthony Weiner và vợ Huma Abedin đã chính thức “đường ai nấy đi” sau khi phát hiện ông này trao đổi “ảnh nóng” của ông với một phụ nữ lạ ngay khi cậu con trai nhỏ đang ở gần đó. Đây được coi là một bê bối tình dục mới trong giai đoạn bầu cử Mỹ bởi bà Huma Abedin, 40 tuổi, hiện là cố vấn bầu cử hàng đầu của bà Hillary Clinton.

Theo New York Post, bà Abedin cho biết: “Sau một thời gian suy ngẫm lâu dài và đau đớn, tôi quyết định chia tay chồng. Tôi và Anthony đã thống nhất cùng nhau làm điều tốt nhất cho con trai của chúng tôi. Trong giai đoạn khó khăn này, tôi mong quý vị tôn trọng cuộc sống riêng tư của chúng tôi”.

The Wall Street Journal (WSJ) cho biết chính trị gia Anthony Weiner, 51 tuổi, từng là nghị sĩ bang New York và là một ngôi sao chính trị đang lên với tham vọng trở thành thị trưởng New York. Tuy nhiên, đường công danh của ông có thể tan theo mây khói bởi thói khoe ảnh nóng mặc đồ lót cho phụ nữ lạ.

Năm 2011, ông Weiner phải từ chức nghị sĩ Hạ viện sau khi thừa nhận gửi những bức ảnh nóng cho nhiều phụ nữ chưa hề quen biết. Đến năm 2013, thanh danh của ông lần nữa bị nhấn chìm khi xuất hiện trước công chúng với vợ bên cạnh để thừa nhận hành vi “ngựa quen đường cũ” trên. Cụ thể, ông Weiner đã dùng biệt danh “Carlos Danger” trên mạng để chuyển tin nhắn và hình ảnh nhạy cảm cho người dưng. Vì thế, tham vọng trở thành thị trưởng New York của chồng trợ lý thân cận cho bà Clinton trong kỳ bầu cử 2014 cũng tan tành.

Bê bối mới nhất lần này của cựu nghị sĩ bang New York đã bị ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump khai thác tối đa bởi những hình ảnh nhạy cảm của ông Weiner được cho là đã gửi đến một nữ ủng hộ viên của ông Trump.

Ngay sau khi bà Abedin ra thông báo ly dị chồng, ông Trump đã ca ngợi đó là “một quyết định khôn ngoan”. Song ông không quên đá xoáy: “Tôi lo sợ cho nước Mỹ khi mà bà Hillary Clinton đã bất cẩn khi để cho Weiner có thể tiếp cận gần với những thông tin cần bảo mật đặc biệt. Ai biết được là Weiner đã biết những gì và đã nói chuyện với ai rồi. Đây là một ví dụ nữa cho cách đánh giá yếu kém của Hillary Clinton”.





Ông Anthony Weiner (trái) xuất hiện cùng vợ năm 2013 để xin lỗi về hành vi bất nhã của mình. Ảnh: REUTERS

Cựu thủ tướng “dính” ải gái vị thành niên

Truyền thông thế giới từng tốn không ít giấy mực vì những vụ bê bối tình dục liên quan tới những nhân vật “máu mặt”, đầy tiếng tăm của một số nước. Ở Ý, người ta chắc hẳn không thể quên vụ lùm xùm tình dục giữa cựu Thủ tướng Ý đồng thời là Chủ tịch CLB bóng đá AC Milan Silvio Berlusconi với một chân dài tuổi mới lớn. Nước Pháp cũng từng bị rúng động khi hay tin ông Dominque Strauss Kahn, cựu Giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), dính vào đường dây môi giới mại dâm. Dù cả hai người này sau này được tuyên trắng án trước những cáo buộc, song thanh danh của họ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi từng để thanh danh của mình bị bại hoại vì cáo buộc “vượt rào” với một nữ vũ công 17 tuổi.

Theo CNN, tháng 11-2011, các công tố viên của tòa án TP Milan cho biết ông Berlusconi đã quan hệ với nữ vũ công người Maroc Karima El-Mahroug khi cô này đang ở độ tuổi 17. Trong khi đó, Karima khai rằng ngài chủ tịch CLB bóng đá AC Milan sau khi “xong việc” đã trả cô tổng cộng 4,5 triệu euro.

Sự việc xảy ra trong các bữa tiệc thác loạn được tổ chức tại biệt thự của cựu thủ tướng ở gần Milan năm 2010 khi ông còn đương chức.

Ông Berlusconi cũng bị cáo buộc lạm dụng chức quyền để giải thoát cho người đẹp El Mahroug thoát khỏi sự giam giữ của cảnh sát vì những tội danh trộm cắp khác không liên quan tới ông. Tuy nhiên, cựu thủ tướng Ý đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc trên.

Với tội danh quan hệ tình dục với người vị thành niên, tháng 6-2013, ông Berlusconi bị tuyên xử bảy năm tù. Song ông đã nộp đơn kháng cáo và một mực khẳng định ông và người đẹp tuổi mới lớn kia không hề có mối quan hệ xác thịt nào. Sau một thời gian điều tra vụ việc, ngày 10-3-2015, tòa án Milan tuyên bố ông Berlusconi trắng án. Theo điều tra của các công tố viên, cựu thủ tướng Ý chỉ là nạn nhân của sự trả thù từ các thẩm phán cánh tả.

Luật sư của Berlusconi, ông Franco Coppi, cho hay phán quyết của tòa án Milan là ngoài sự mong đợi của họ. Ông Coppi cũng cho hay tòa án không chỉ coi đây là vụ việc thiếu chứng cớ mà khẳng định rằng cựu thủ tướng Ý hoàn toàn không có tội.

Bê bối với hầu phòng khách sạn

Tương tự trường hợp của cựu thủ tướng Ý, ông Dominque Strauss Kahn, cựu Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), cũng đã từng “dính chàm” trước khi được “minh oan”.

Ông Dominque Strauss Kahn, 66 tuổi, từng là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tổng thống Pháp nhưng sau đó ông trở thành giám đốc IMF vào năm 2007. Sự nghiệp của ông bắt đầu tụt dốc không phanh vào năm 2011 khi ông dính vào một vụ kiện tình dục với nguyên đơn là một cô gái hầu phòng khách sạn. Scandal bùng nổ khi cô hầu gái Nafissatou Diallo, 32 tuổi tố ông Strauss Kahn cưỡng bức mình tại khách sạn ở New York vào ngày 14-5-2011. Vụ việc sau đó được giải quyết bằng thỏa thuận dân sự với việc ông Strauss Kahn đã chấp nhận chi trả 6 triệu USD cho cô Diallo để khép lại vụ án.

Tiếp sau đó, Strauss Kahn đã liên tiếp đối mặt với những cáo buộc liên quan đến tình dục khác. Ông Strauss Kahn từ chức ở IMF vào ngày 18-5-2011.

Theo Telegraph, vào tháng 3-2012, ông Strauss Kahn bị điều tra về cáo buộc làm ma cô trong một đường dây môi giới mại dâm lớn ở Lille, Paris và Washington. Ông Strauss Kahn phải hầu tòa cùng 13 người khác, trong đó có cả một số chủ nhà chứa, báo Guardian cho biết. Tuy nhiên, sau phiên xét xử kéo dài ba tuần, ngày 12-6-2015, tòa án TP Lille của Pháp đã xóa bỏ tội danh này cho ông.