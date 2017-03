Mì gói nhiễm DEHP ở Bắc Kinh

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc ngày 16-6 đưa tin toàn bộ hệ thống siêu thị tại TP Bắc Kinh đã ngừng tiêu thụ bốn loại mì gói có chứa chất hóa dẻo DEHP.

Bốn loại mì gói gồm mì nước sốt bò Ngự Phẩm Hoàng (Yinpinhuang) do Trung Quốc sản xuất, mì phong cách Nhật hiệu Nissin do chi nhánh hãng Nissin của Nhật ở Trung Quốc sản xuất, mì nấm Shin Ramyun và mì bò Kim Phấn (Kamfen) do hãng Nongshim của Hàn Quốc sản xuất ở Trung Quốc.

Chất hóa dẻo DEHP trong nước sốt mì gói sốt bò Ngự Phẩm Hoàng có hàm lượng vượt quá tiêu chuẩn đến 53 lần. Mì gói Nissin chứa chất DEHP với hàm lượng 2,3 phần triệu, cao hơn tiêu chuẩn cho phép 1,5 phần triệu.

Hàm lượng chất hóa dẻo DEHP có trong mì nấm Shin Ramyun và mì bò Kim Phấn của hãng Nongshim lần lượt là 1,3 phần triệu và 1,48 phần triệu. Hàm lượng này tuy không vượt quá tiêu chuẩn về chất hóa dẻo DEHP nhưng vì gần giới hạn của tiêu chuẩn nên hai loại mì gói này cũng bị liệt vào danh sách cấm tiêu thụ.

Khách hàng lựa chọn mì tôm trong siêu thị ở Bắc Kinh. Ảnh: epochtw.com

Trong khi đó ở lãnh thổ Đài Loan, chiều ngày 15-6, Viện Kiểm sát Bản Kiều tại TP Đài Bắc thông báo đã kết thúc điều tra vụ án Công ty TNHH hương liệu Tân Hán sản xuất chất tạo đục nhiễm chất hóa dẻo DINP.

Viện kiểm sát đã khởi tố toàn bộ bốn người trong gia đình chủ Công ty Tân Hán. Mức hình phạt đề nghị như sau:

- Trần Triết Hùng, nguyên giám đốc công ty: 25 năm tù và phạt 10 triệu đài tệ (7,3 tỉ đồng VN).

- Vương Phấn (vợ Trần Triết Hùng): 20 năm tù và phạt 8 triệu đài tệ (5,84 tỉ đồng VN).

- Trần Uy Thuyên (con trai cả): 10 năm tù và phạt 3 triệu đài tệ (2,19 tỉ đồng VN).

- Trần Uy Thừa (con thứ): 15 năm tù và phạt 5 triệu đài tệ (3,65 tỉ đồng VN).

Riêng Công ty Tân Hán bị phạt 60 triệu đài tệ (43,8 tỉ đồng VN).

Pháp báo động thịt bò xay nhiễm khuẩn tả Đến ngày 16-6, đã có sáu trẻ từ 20 tháng đến tám tuổi ở Lille (Pháp) nhập viện do ăn thịt bò xay nhiễm vi khuẩn tả E. Coli. Công ty SEB (nhà sản xuất thịt bò xay ở Pháp) cho biết thịt bò xay nghi nhiễm có nguồn gốc từ Đức, Bỉ và Hà Lan. Đêm 15-6, Công ty SEB đã kêu gọi các cửa hàng thu hồi các lô hàng thịt bò xay đông lạnh mang nhãn hiệu Steak Country (loại hộp 1 kg với 10 miếng thịt bò xay) có hạn sử dụng đến ngày 10, 11 và 12-5-2012 (ảnh: AFP). Cục Y tế khu vực thông báo các bệnh nhi đi tiêu ra máu nhiều, mắc hội chứng urê huyết tán (HUS), tuy nhiên đến giờ chưa rõ các ca này có liên quan đến dịch vi khuẩn tả E. Coli (STEC 0104:H4) ở Đức hay không. Các cơ quan y tế ở Pháp khuyên nên nấu thịt bò xay đông lạnh mà không rã đông trước. Ủy ban châu Âu đang chờ kết quả xác định nguồn lây nhiễm ở Pháp trước khi phát cảnh báo ra các nước châu Âu. H.DUY (Theo AFP, Le Parisien)

HOÀNG HẠNH (Theo southcn.com, báo Trung Ương Đài Loan)