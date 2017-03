Miễn phí kiểm tra nhiễm xạ cho người về từ Nhật

“Chúng tôi sẽ nhận kiểm tra nhiễm bẩn phóng xạ miễn phí cho công dân Việt Nam trở về từ Nhật. Việc kiểm tra được tiến hành bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phóng xạ”.

Người trở về từ Nhật muốn kiểm tra chỉ cần mang theo hộ chiếu đến Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố (56 phố Linh Lang, quận Ba Đình, Hà Nội).

Cùng ngày, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cũng đã dịch sang tiếng Việt tài liệu Responding to a nuclear emergency (Ứng phó sự cố hạt nhân) do Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật xuất bản nhằm hướng dẫn người dân cách đối phó khi sự cố hạt nhân xảy ra. Người đọc quan tâm có thể tìm hiểu trên trang web của Cục tại địa chỉ www.varans.vn.

Trong khi đó, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật, tất cả 84 công dân Việt Nam các tỉnh Miyagi, Fukushima và Iwate vừa được di tản đến Tokyo qua kiểm tra đều không nhiễm phóng xạ.

V.THỊNH