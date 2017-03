Mối lo khi Trung Quốc phát triển tàu sân bay

Sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc lần đầu tiên chính thức xác nhận Trung Quốc đang sửa tàu sân bay Varyag mua của Ukraine năm 1998, báo chí Trung Quốc ra ngày 28-7 đã đăng nhiều bài viết nhằm trấn an dư luận.

Nhật báo Quân Đội Giải Phóng đã có bài xã luận giải thích Trung Quốc phát triển tàu sân bay nhằm đối phó với những rủi ro trong tương lai và là điều cần thiết cho mục đích phát triển hòa bình của Trung Quốc.

Bài xã luận lập luận thế kỷ 21 là thế kỷ của đại dương, do đó biển trở thành không gian quan trọng để mở rộng lợi ích quốc gia; an ninh hàng hải là khía cạnh quan trọng của an ninh quốc gia và công tác phát triển hải quân hùng mạnh là sự lựa chọn tất yếu để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Bài xã luận nhắc lại các mối đe dọa trước đây đối với Trung Quốc đều đến từ biển. Từ năm 1840-1949, Trung Quốc đã nhiều lần bị tấn công từ biển và bị buộc phải ký 700 hiệp ước bất công vì phòng thủ trên biển thất bại. Hơn nữa, Trung Quốc cũng là nước duy nhất trong năm nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ chưa có tàu sân bay.

Tàu sân bay Varyag của Trung Quốc đang tu sửa ở Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh). Ảnh: china-defense.blogspot.com

Bài xã luận nhấn mạnh chính sách quốc phòng và chiến lược quân sự sẽ quyết định Trung Quốc sử dụng tàu sân bay vì mục đích tấn công hay phòng thủ.

Tân Hoa xã cũng có bài viết nêu trong giai đoạn đầu, tàu sân bay Varyag sẽ phục vụ cho mục đích thử nghiệm để nghiên cứu khả năng Trung Quốc tự đóng tàu sân bay riêng.

Ngày 28-7, hãng tin Reuters dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Yukio Edano kêu gọi Trung Quốc cải thiện tính minh bạch bằng cách công bố thông tin bao gồm các mục đích cụ thể trong việc sử dụng tàu sân bay cũng như các kế hoạch đóng tàu sân bay.

Chuyên gia phân tích Moon Hong-sik ở Viện Nghiên cứu Chiến lược an ninh quốc gia (Hàn Quốc) nhận định Trung Quốc muốn phô diễn sức mạnh tàu sân bay để tạo đối trọng khi Mỹ triển khai tàu sân bay gần Trung Quốc.

Theo ông Daniel Pinkston, chuyên gia phân tích cao cấp của Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế ở Seoul (Hàn Quốc), có lý do để lo lắng khi Trung Quốc tân trang tàu sân bay Varyag và có kế hoạch đóng tàu sân bay mới bởi tình hình ở biển Đông đang bấp bênh.

Hôm 27-7, phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings ở Washington, D.C. (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith đòi hỏi Trung Quốc phải minh bạch trong các ý đồ chiến lược. Ông cũng kêu gọi Ấn Độ đóng góp vai trò lớn hơn nữa trong việc bảo đảm và duy trì an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương.

Ngày 27-7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố phủ nhận cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin rằng một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã đe dọa ngư dân Philippines đánh cá trên vùng biển Trường Sa (phía đông tỉnh Palawan của Philippines) hồi đầu tháng này. Trước đó, Bộ truởng Voltaire Gazmin cho biết ngày 4-7, máy bay chiến đấu Trung Quốc đã bay cách tàu đánh cá của ngư dân Philippines chỉ vài mét, đe dọa và xua đuổi ngư dân rời đi.

LÊ LINH (Theo China.org.cn, THX, AFP)