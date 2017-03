Moscow cáo buộc Chiến lược An ninh quốc gia 2015 của Mỹ 'chống Nga'

“Các phân tích được thực hiện của bởi các chuyên gia của Hội đồng An ninh Liên bang Nga chỉ ra rằng so với văn bản cũ năm 2010, văn bản mới này dựa theo định hướng chống lại Nga và tạo nên một hình ảnh tiêu cực về đất nước chúng ta”- cơ quan tư vấn hàng đầu Nga về an ninh quốc gia tuyên bố.



Cơ quan này còn cho rằng Chiến lược của Mỹ dựa trên nguyên tắc “chủ nghĩa biệt lệ” của Mỹ, cho thấy Mỹ thực thi đơn phương lợi ích của mình ở nhiều nơi trên thế giới.

Hội đồng này cho rằng sự thay đổi trong quan niệm an ninh của Mỹ có thể gây ra nhièu hậu quả tiêu cực trong mối quan hệ giữa hai nước.



Nhà trắng (Ảnh: Reuters / Jason)

Moscow đã dự đoán trước được rằng Washington và các đồng minh khác sẽ nỗ lực để lôi kéo các đồng minh lâu năm của Nga vào cuộc chiến chống lại Nga và làm giảm ảnh hưởng của Nga trong nền chính trị thế giới.

Chiến lược an ninh mới được thông qua cũng khiến các chuyên gia an ninh Nga đi đến kết luận rằng chính quyền Mỹ đang nỗ lực để hòa thiện các “công nghệ chính trị” đằng sau cái gọi là “cuộc cách mạng màu”- thứ mà sẽ thay đổi chính quyền bằng biểu tình đường phố. Khả năng các công nghệ này được sử dụng ở Nga đang tăng lên- Hội đồng an ninh nhấn mạnh.

Hội đồng cũng lưu ý rằng Mỹ rõ ràng đang có ý định tiếp tục các chiến dịch trở thành lãnh đạo thế giới được hỗ trợ bởi lực lượng quân đội quốc gia và tiềm năng quân sự ngày càng tăng của NATO.

Nga cũng dự kiến Mỹ sẽ tăng sự hiện diện quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. “Các lực lượng quân sự sẽ tiếp tục là công cụ chính cho việc giữ gìn lợi ích và an ninh quốc gia Mỹ”.

Nhà trắng đã công bố bản Chiến lược an ninh quốc gia mới năm 2015 vào ngày 6-2. Nó cho biết các mối đe dọa chính đối với Mỹ và cách để Mỹ đối phó với những đe dọa này.

Vào tháng 10-2014, người đứng đầu Hội đồng An ninh Liên bang Nga- ông Nikolai Patrushev- công khai cáo buộc Mỹ đóng vai trò lớn trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine và các cuộc xung đột quân sự ở Georgia và Caucasus, khẳng định rằng những điều này là kết quả trực tiếp của chính sách chống Nga của chính phủ Mỹ.

Patrushev tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với báo chí rằng các nhà phân tích tình báo cho là các dịch vụ đặc biệt của Mỹ đã thực hiện một chương trình chống Nga giống như năm 1970 và nó dựa trên "chiến lược của những điểm yếu” của Zbigniew Brzezinski và chính sách biến các vấn đề tiềm tàng của đối phương vào khủng hoảng toàn diện.