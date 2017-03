Mosul bị bao vây, tướng lĩnh IS đưa vợ con bỏ trốn

Thiếu tướng Bộ binh Mỹ Gary Volesky, chỉ huy lực lượng liên quân phối hợp tác chiến trên bộ, cho biết các chỉ huy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại TP Mosul đã bắt đầu “bỏ trốn khỏi thành phố”.



Liên Hiệp Quốc lo sợ dân thường bị lấy làm lá chắn sống để IS rút quân. Ảnh: Anadolu

Theo hãng tin Daily Mail, thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al-Baghdad cũng đã ra lệnh di tản “vợ của các thủ lĩnh” lực lượng này. Quân đội Iraq cùng liên quân đã tiến hành “nhiều đợt đột kích” vào thành phố lớn thứ hai Iraq vào ngày 20-10.



Tổ chức Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ lo ngại về tính mạng của gần 1,5 triệu thường dân còn kẹt lại tại khu vực giao tranh. Không loại trừ khả năng IS giữ thường dân làm lá chắn sống để rút lui.



Xe tăng của liên quân chống IS tham chiến tại Mosul. Ảnh: AFP

Tướng Volesky cho biết: “Chúng tôi đã mở loa thông báo với các tay súng IS rằng các lãnh đạo của họ đang bỏ trốn, mặc kệ mạng sống của họ. Chúng tôi đã phát hiện những trường hợp đào tẩu khỏi Mosul”. Ông cũng cho biết hiện có đến hơn 6.000 tay súng IS cố thủ tại Mosul.



Hãng tin Al Sumara của Iraq thông báo: “Trong hai ngày qua, IS đã sơ tán "những người phụ nữ của vương quốc Hồi giáo" khỏi Mosul, đưa họ đến TP Raqqa tại Syria. Những người phụ nữ này chính là vợ của các thủ lĩnh IS. Những người phụ nữ này được di tản theo lệnh của thủ lĩnh tối cao IS, tránh không để bị người dân hoặc quân chính phủ bắt giữ”.



Trận chiến tại Mosul có thể kéo dài nhiều tháng trời. Ảnh: Anadolu

Tướng Joseph Votel, lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân sự Mỹ, cho biết trận chiến này có thể kéo dài nhiều tháng trời. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng liên quân chống IS sẽ sớm mở một chiến dịch tấn công thẳng vào Raqqa trước khi trận chiến tại Mosul kết thúc. Tướng Votel cũng cho biết các máy bay của liên quân nhiều khả năng sẽ truy lùng và không kích đường lui quân của IS từ Mosul về Raqqa.