Một hành khách Vietnam Airlines bị thương trong vụ nổ bom

An ninh sân bay đang kiểm trí hành lý sau vụ đánh bom, Ảnh: AP

Người phát ngôn Vietnam Airlines - Lê Hoàng Dũng cho biết do ảnh hưởng của vụ đánh bom khủng bố tại sân bay quốc tế Domodedovo, chuyến bay VN526 từ Matxcơva về TP HCM chở 105 hành khách cất cánh chậm 28 phút so với lịch bay ban đầu. Dự kiến, chuyến bay này sẽ về VN lúc 9h30 sáng nay - 25/1.

Theo thông tin cập nhật từ nhà chức trách sân bay, toàn bộ số hành khách, máy bay và tài sản của Vietnam Airlines trong sân bay Domodedovo đều an toàn. Tuy nhiên, một hành khách người Nga trên chuyến bay VN527 từ TP HCM đến Matxcơva bị thương nhẹ vào chân trong lúc vào khu vực nhà ga đến

Hành khách đã được đưa vào bệnh viện và hiện chưa có thông tin chi tiết về nhân thân hành khách này. Ngay sau thời điểm nổ bom, Vietnam Airlines đã chủ động phối hợp với nhà chức trách sân bay Domodedovo và cơ quan an ninh hai nước siết chặt các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn. Đồng thời, Vietnam Airlines cũng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để hỗ trợ hành khách.

Theo Hồng Anh (VNE)