Một kiểu hăm dọa mới của Trung Quốc

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã kết thúc chuyến thăm Mỹ bằng bữa ăn điểm tâm ở Hawaii với Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh bộ chỉ huy Thái Bình Dương, hôm 20-1. Bộ chỉ huy Thái Bình Dương ra thông cáo cho biết hai bên đã thảo luận về quan hệ đồng minh, các vấn đề an ninh khu vực và vai trò then chốt của Úc trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Trước đó, phát biểu tại Washington, ông cảnh báo Trung Quốc phải dừng xây dựng đảo nhân tạo và ý đồ quân sự hóa ở đó. Báo The Australian Financial Review (Úc) đưa tin chính phủ Úc dự kiến sẽ tiếp tục tố cáo công khai nỗ lực tôn tạo của Trung Quốc. _______________________________________ Những hành động của Trung Quốc và Triều Tiên đang liên tục thách thức độ tin cậy của các cam kết an ninh của Mỹ đối với khu vực. Với tốc độ phát triển năng lực quân sự hiện tại của Mỹ, cán cân quyền lực quân sự trong khu vực đang dịch chuyển theo hướng bất lợi cho Mỹ. Báo cáo của Trung tâm

