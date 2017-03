Một lao động Việt Nam tử vong tại Angola

Theo Gia Tân (NLĐO)

Ngày 9-5, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi), trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn - Nghệ An, cho biết, ngày 7-5, trong lúc anh Hùng đang làm công nhân xây dựng thì xảy ra sự cố sập công trình. Dù được đưa đến bệnh viện ở Angola cấp cứu, nhưng anh đã tử vong sau đó do bị thương quá nặng.Thi thể anh Hùng vẫn chưa được đưa ra khỏi bệnh viện vì chưa thanh toán viện phí.Hơn một năm trước, gia đình đã chi hơn 100 triệu đồng cho “cò môi giới” để đưa anh Hùng sang Angola làm thuê.Gần đây, do bị ốm nên anh về quê chữa trị. Đến ngày 1-5 anh Hùng trở lại Angola để tiếp tục làm công nhân xây dựng thì bị tử vong.Tính từ thời điểm tháng 3-3013 đến nay, tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có 8 người đi lao động “chui” bị chết ở Angola do tai nạn lao động và bệnh tật.