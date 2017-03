Một nhà máy của Công ty Coca-Cola thừa nhận 9 lô sản phẩm nhiễm chất khử trùng

Theo thông cáo, hồi tháng 2, do sai sót trong quá trình bảo dưỡng đường ống, nước có hàm lượng nhỏ chlorine đã lẫn vào quá trình sản xuất. Chín lô thức uống sản xuất từ ngày 4 đến ngày 8-2 đã bị nhiễm. Giữa tháng 4, một nhân viên nhà máy đã tố cáo với báo chí địa phương sự việc trên. Tỉnh Sơn Tây đã yêu cầu nhà máy tạm ngưng sản xuất từ ngày 28-4 để kiểm tra thông tin báo chí đưa.

Ngày 30-4, người phát ngôn của Coca-Cola cho biết nhà máy ở Sơn Tây tạm ngưng sản xuất không phải do vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm hay có hàm lượng chlorine vượt tiêu chuẩn mà do nhà máy chuẩn bị kiểm tra. Người phát ngôn cho rằng hàm lượng chlorine trong thức uống vẫn thấp hơn tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, Mỹ, châu Âu và kể cả của Trung Quốc.

D.THẢO