Một “ông vua” đài trung ương Trung Quốc rơi đài

Trang web của báo Tài Tân dẫn lời một trong những người thân của ông Hoàng xác nhận thông tin ông này bị bắt với báo giới. Lý do vị phó giám đốc này bị bắt được cho là do có hành vi “chấm mút” tiền nhà nước, liên quan đến các phi vụ mua chương trình truyền hình do ông ta phụ trách.