Một phụ nữ bị chuốc thuốc mê rồi hiếp dâm tập thể trên xe hơi

Người lái xe nghi ngờ người phụ nữ đã có thể đã bị tấn công tình dục và ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát để báo cáo vụ việc. Sau khi tỉnh lại tại đồn cảnh sát Kalkaji, người phụ nữ đã tố cáo 2 người đàn ông đánh thuốc mê và hiếp dâm cô trên một chiếc xe đang chạy.

Theo lời người phụ nữ, cô sống ở phía đông Thủ đô New Delhi. Một quan chức cảnh sát dẫn lại lời người phụ nữ cho biết: “Tối 18/8, người phụ nữ đã đi gặp 2 kẻ tình nghi. Khi đến nơi, 2 kẻ đó đã đưa người phụ nữ lên xe và ép cô uống chai nước lạnh có thuốc an thần. Khi cô ngủ say, 2 người đàn ông đã lợi dụng để hiếp dâm người phụ nữ. Sau đó, 2 người đàn ông đã thả cô tại chỗ cầu vượt Nehru Place”./.