Một phụ nữ Đan Mạch bị cưỡng dâm tập thể tại Ấn Độ

Theo Hãng tin AFP, người phụ nữ 51 tuổi bị nhóm 6 gã đàn ông dùng dao khống chế và cưỡng hiếp sau khi không thể tìm được đường về khách sạn. “Bà ấy bị lạc đường khi vụ cưỡng hiếp xảy ra. Cảnh sát đã xác định được các nghi can và đang thẩm vấn bọn chúng” - một người phát ngôn cảnh sát New Delhi tuyên bố.

Nạn nhân đã kể lại vụ việc cho một người bạn sau khi lết được về đến khách sạn. Bà cho biết đã hỏi đường nhóm đàn ông đó ở gần trạm đường sắt New Delhi. Tuy nhiên chúng đã gí dao vào người bà, dắt đến một khu vực vắng vẻ và cưỡng hiếp bà.

Báo The Times of India cho biết nạn nhân mới đến Ấn Độ du lịch khoảng một tuần. Vụ việc xảy ra vài ngày sau vụ một phụ nữ Ba Lan bị một gã tài xế taxi cưỡng hiếp khi đang đi cùng con gái 2 tuổi đến New Delhi.

Tháng trước Ấn Độ kỷ niệm một năm ngày mất của nạn nhân vụ cưỡng dâm tập thể trên xe buýt ở New Delhi. Từ đó đến nay, các vụ cưỡng hiếp vẫn liên tiếp xảy ra.

