Một phụ nữ Việt trúng độc đắc 14 triệu USD

Sau khi mua vé Powerball trị giá 4 USD và 1 USD vé SuperLotto Plus, bà Thuận Lê, một phụ nữ gốc Việt, thấy còn dư 1 USD nên đã mua thêm 1 vé SuperLotto Plus nữa. May mắn đã đến khi tấm vé mua thêm này trúng giải độc đắc 14 triệu USD.

Bà Thuận Lê và bạn thường đi mua vé số với nhau nhưng lần này, như một định mệnh, bà đi một mình và bỏ 6 USD vào máy bán vé số tự động tại một cửa hàng CVS ở thành phố Mission Viejo, bang California - Mỹ.



Sau khi mua vé Powerball trị giá 4 USD và 1 USD vé SuperLotto Plus như thường lệ, bà thấy còn dư 1 USD nên đã mua thêm 1 vé SuperLotto Plus nữa. May mắn đã đến khi tấm vé mua thêm này trúng giải độc đắc 14 triệu USD.



Bà Lê đã trúng dãy số 5, 33, 25, 46, 32 cùng với số Mega 26 - con số được chọn ngẫu nhiên trong ngày xổ số 24-4.





Bà Lê đã trúng độc đắc với dãy số 5, 33, 25, 46, 32. Ảnh: CA Lottery



Theo thông tin của Công ty Xổ số California, bà Thuận Lê là một người mẹ đơn thân rất chăm chỉ, sống cùng 4 đứa con. “Cô ấy đã chạy khỏi cửa hàng trong sự phấn khích sau khi nhận ra mình trúng số” - công ty này cho biết.



Bà Lê dự tính với số tiền trúng được, bà sẽ mua một ngôi nhà, đi du lịch và về thăm cha mẹ đang sống tại Việt Nam.



Cửa hàng CVS sẽ nhận được 70.000 USD vì bán được vé trúng thưởng. Theo Công ty Xổ số California, cơ hội trúng giải SuperLotto Plus nói trên chiếm tỉ lệ khoảng 1/42 triệu.



Theo Xuân Mai (NLĐO/ Fox News, NBC Southern California) Theo thông tin của Công ty Xổ số California, bà Thuận Lê là một người mẹ đơn thân rất chăm chỉ, sống cùng 4 đứa con. “Cô ấy đã chạy khỏi cửa hàng trong sự phấn khích sau khi nhận ra mình trúng số” - công ty này cho biết.Bà Lê dự tính với số tiền trúng được, bà sẽ mua một ngôi nhà, đi du lịch và về thăm cha mẹ đang sống tại Việt Nam.Cửa hàng CVS sẽ nhận được 70.000 USD vì bán được vé trúng thưởng. Theo Công ty Xổ số California, cơ hội trúng giải SuperLotto Plus nói trên chiếm tỉ lệ khoảng 1/42 triệu.