Mua vũ khí từ Trung Quốc để khủng bố ở Pháp

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve thông báo Tổng cục An ninh nội địa đã bắt giữ nghi can Hakim, 25 tuổi hôm 29-10 vì âm mưu tấn công căn cứ hải quân ở Toulon. Ngày 11-11, Bộ Nội vụ tuyên bố phần tử nguy hiểm này đã bị theo dõi một năm nay vì hô hào ủng hộ tư tưởng cực đoan trên mạng.

Cuối tháng 10, nghi can Hakim nhận được bưu phẩm gồm một con dao chiến đấu và hai mũ trùm đầu. Lúc đó Tổng cục An ninh nội địa quyết định bắt giữ. Sau đó, nghi can khai nhận âm mưu tấn công các binh sĩ ở căn cứ Toulon và sẵn sàng “tử vì đạo”.





Hắn khai qua Internet đã tiếp xúc với một công dân Pháp 21 tuổi trong tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở Syria. Tên này xúi giục hắn mua súng tiến hành tấn công ở Pháp. Do không biết chỗ mua súng nên hắn đặt mua dao từ Trung Quốc.

Báo Le Figaro đưa tin nghi can không có tiền án, đã cắt đứt liên lạc với gia đình và bạn bè, dự tính sang Syria hai lần hồi năm ngoái nhưng không được. Hồi tháng 3, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ theo mẫu phiếu S (xâm phạm an ninh quốc gia) và sau đó cấm nghi can xuất cảnh.

TNL