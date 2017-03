Muốn làm y tá cho IS thì phải giỏi tiếng Anh

IS đưa ra yêu cầu nghề nghiệp nhiều bất ngờ này là bởi chúng đang triển khai kế hoạch mở một “trường đào tạo y tá” tại thành trì Raqqa của Syria.



Theo như những mô tả yêu cầu tuyển ứng viên nghiêm ngặt này của nhóm chiến binh thánh chiến thì các y tá triển vọng phải là những người dưới 25 tuổi, đã tốt nghiệp trường trung học có kiến thức sơ bộ về khoa học, phải có tinh thần sẵn sàng làm việc trong các viện của IS ở bất kỳ đâu trong lãnh thổ IS ít nhất hai năm sau khi tốt nghiệp, và đặc biệt ứng cử viên đó phải nói tiếng Anh thông thạo.



IS tuyển nữ y tá giỏi tiếng Anh

Các y tá được tốt nghiệp là những người đạt được điểm số cao và là người có nhiều triển vọng nhất tại trường đào tạo y tá của IS. Họ sẽ được trọng dụng cho những vị trí khác nhau trong trường y của IS. Tại đây, họ sẽ được đào tạo trở thành bác sĩ phẫu thuật và được trả lương cao.

Trường đào tạo y tá mới này của IS là ngôi trường đầu tiên được mở ra dưới sự kiểm soát của chúng. Thông tin này do nhóm các nhà hoạt động không đảng phái “Raqqa Is Being Slaughtered Silently” tiết lộ trên trang Twitter chuyên phơi bày sự tàn bạo của tất cả các tổ chức trong cuộc bạo động Syria.