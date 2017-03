Mỹ, ASEAN và Úc kêu gọi phi quân sự hóa ở biển Đông

Phát biểu bế mạc hội nghị hôm 16-2 (giờ địa phương), Tổng thống Obama đã kêu gọi dừng bồi đắp, xây mới và quân sự hóa trên biển châu Á (gián tiếp ám chỉ Trung Quốc).

Ông khẳng định Mỹ “tiếp tục bay qua, đi tàu và hoạt động tại nơi mà luật pháp quốc tế cho phép”. Ông nhấn mạnh Mỹ ủng hộ các đồng minh cũng làm như thế.

Ông nói ông và ASEAN cam kết mạnh mẽ về một trật tự quốc tế, trong đó quyền của mọi quốc gia lớn hay nhỏ đều được tôn trọng. Ông xác định “mọi tranh chấp đều phải được giải quyết hòa bình”.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin ông Obama đã thông báo hàng loạt biện pháp thúc đẩy kinh tế Mỹ-ASEAN. Ông công bố sáng kiến “Kết nối Mỹ-ASEAN” để điều phối cam kết này.





Cùng ngày, trang web của Nhà Trắng công bố “Tuyên bố chung hội nghị cấp cao đặc biệt các nhà lãnh đạo Mỹ-ASEAN-Tuyên bố Sunnylands”. Tuyên bố chung nêu 17 nguyên tắc định hướng hợp tác Mỹ-ASEAN. Về tranh chấp hàng hải, tuyên bố nêu:

• Cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp, bao gồm tôn trọng hoàn toàn các tiến trình pháp lý và ngoại giao, không đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS.

• Cam kết duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, bao gồm quyền tự do đi tàu, bay qua và các sử dụng hàng hải hợp pháp khác; không cản trở thương mại hàng hải hợp pháp cũng như phi quân sự hóa và kiềm chế trong hành động.

Trong khi đó, kênh truyền hình Channel NewsAsia (Singapore) đưa tin tại cuộc họp báo sau hội đàm với Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tại Bắc Kinh ngày 17-2, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị bác bỏ tin Trung Quốc bố trí tên lửa trên đảo Phú Lâm.

Tuy nhiên, ông khăng khăng cho rằng Trung Quốc “có quyền bố trí một số phương tiện hạn chế và cần thiết để tự vệ”.