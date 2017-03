Mỹ: Bắn nhà báo vì bị xúc phạm?

Điều luật sửa đổi thứ hai của hiến pháp Mỹ bảo đảm quyền mang vũ khí của người dân. Đây là lập luận để các nhóm vận động hành lang như Hiệp hội Súng quốc gia Mỹ phản đối kiểm soát súng. Nhiều TP đã ban hành cơ chế riêng để quản lý súng đều bị Hiệp hội Súng quốc gia cản trở. Ngày 10-8, Hội đồng thị chính TP Seattle nhất trí từ tháng 1 sẽ thu “phí về bạo lực do súng”. Người mua súng phải nộp thêm 25 USD cho mỗi khẩu súng và 5 xu cho mỗi viên đạn. Dự kiến khoản thu 400.000 USD/năm sẽ được dùng để phòng chống bạo lực do súng. Hiệp hội Súng quốc gia đã phản đối với lý do luật của bang Washington cấm các địa phương ban hành quy định riêng về súng. Los Angeles đang chuẩn bị thông qua quy định bắt buộc để súng vào hộp có khóa hoặc làm khóa ở cò súng. Chắc chắn Hiệp hội Súng quốc gia sẽ lại cản trở. Tôi đang xem trực tiếp kênh truyền hình địa phương phát trong mục tin nóng. Không ai biết chúng tôi đang chứng kiến một vụ giết người. Một nữ khán giả truyền hình người Mỹ thuật lại trên Facebook ____________________________________ Số người chết do súng còn nhiều hơn cả các nạn nhân khủng bố. Tổng thống OBAMA