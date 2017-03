Mỹ: bàng hoàng 4 trẻ bị đâm chết

Theo một phát ngôn viên cảnh sát, lúc đến hiện trường vào 23g ngày 26-10 (theo giờ địa phương), tức 10g sáng nay 27-10 theo giờ VN, các nhân viên cấp cứu thấy ba trẻ nhỏ 18 tháng, 6 tuổi và 9 tuổi đã chết do bị nhiều vết thương nặng. Một bé trai 8 tuổi và một phụ nữ khoảng 30 tuổi còn sống lập tức được đưa đến bệnh viện, nhưng cả hai đều không qua khỏi.







Các nhà điều tra tại hiện trường - Ảnh: EPA



Theo Minh Anh (TTO)



Một nguồn tin cho New York Daily News biết nghi can - hiện đã bị bắt giam, là một người đàn ông châu Á, được cho là người nhà các nạn nhân, Phỏng đoán đây có thể là một vụ bạo lực do mâu thuẫn gia đình.Các nhân chứng cho biết vào lúc xảy ra án mạng, họ nghe thấy tiếng người phụ nữ la hét. Sau đó họ thấy nhân viên cấp cứu khiêng các thi thể đẫm máu lên xe. Ai nấy đều tỏ ra bàng hoàng trước vụ việc.“Tôi vẫn thường thấy bọn trẻ chạy đi chơi ở đây. Chúng chỉ là trẻ con. Thật đau lòng, những đứa trẻ vô tội…”, một người sống ở khu vực nói.Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra.