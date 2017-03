Mỹ bắt nghi can âm mưu tấn công New York đêm giao thừa

Các công tố viên hôm 31-12 công bố người này có tên là Emanuel Lutchman, 25 tuổi, sống ở TP Rochester, quận Monroe, bang New York. Y cũng bị buộc tội cố gắng cung cấp tư liệu ủng hộ IS.



Theo đơn kiện hình sự chống lại Lutchman, người này là "một kẻ cải đạo Hồi công khai có tiền án hình sự từ năm 2006 và các vụ bắt giữ liên quan đến tình trạng rối loạn tâm thần".

Các công tố viên cho biết Lutchman lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công vũ trang tại một nhà hàng hoặc quán bar ở TP Rochester, New York vào tối 31-12. Người này dự định sẽ tiến hành âm mưu trên danh nghĩa của IS và đó là một phần trong kế hoạch của y để tham gia IS ở nước ngoài.

Một người cung cấp tin tức cho cơ quan chức năng báo cáo Lutchman đã nói với người này rằng ban đầu y âm mưu ám sát và sử dụng một quả bom nồi áp suất. Lutchman nói rằng y ghét Hoa Kỳ và y đã cam kết với IS.



Nghi can Emanuel Lutchman đã bị bắt giữ. Ảnh: ABC7News

"Chúng tôi phải cho thấy lòng trung thành của mình. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ gia đình của tôi" - Lutchman nói với người cung cấp tin tức.

Lutchman ngoài ra cũng thảo luận về việc đánh bom một quán bar hoặc câu lạc bộ, bắt cóc người và giết họ. Cuối cùng, y quyết định chọn âm mưu tấn công đêm giao thừa bằng việc bắt cóc và dùng dao, rựa giết người.

Vào tối 29-12, Lutchman đi cùng một người cung cấp tin khác đến một cửa hàng tại Walmart, Rochester mua hai mặt nạ màu đen, dao, rựa, băng dán ống, ammonia và găng tay cao su để chuẩn bị cho vụ tấn công.

"FBI đã cản trở ý định sát hại dân thường của Emanuel Lutchman vào đêm giao thừa năm nay" - trưởng phân cục Cohen cho biết trong một thông cáo báo chí. "FBI vẫn lo ngại về những người ở nước ngoài - các cá nhân sử dụng Internet để truyền cảm hứng cho người dân ở Mỹ nhằm thực hiện hành vi bạo lực tại nơi họ sinh sống".