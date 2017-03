Mỹ bất ngờ muốn đưa thêm quân vào Iraq

Quân đội Mỹ đang đề nghị Tổng thống Barack Obama đồng ý cho Mỹ đưa thêm 500 lính vào Iraq nhằm tăng sức mạnh cho một cuộc tổng tấn công nhằm đẩy lùi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi căn cứ chính Mosul, báo Wall Street Journal dẫn thông tin từ một số quan chức Mỹ.



Cuộc tổng tấn công này dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 10. Tấn công vào Mosul được xem là trận chiến lớn nhất nhắm vào IS trước nay của Mỹ và liên quân. Chiến dịch này đã bị trì hoãn hơn một năm cho công tác chuẩn bị. Hiện quân đội Iraq đang mở các chiến dịch nhằm cắt đường tiếp tế, phong tỏa IS ở Mosul, mở đường cho cuộc tổng tấn công.

Trước đó, đầu tháng 9, Mỹ cũng đã triển khai 400 lính vào Iraq để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào Mosul.

Phần lớn số lính này sẽ được triển khai đến phía nam Mosul. Hiện nơi này đã có hàng trăm lính Mỹ và lính liên quân tập trung chuẩn bị tham gia chiến dịch tấn công vào Mosul.

Lính Mỹ tại thị trấn Gwer (miền bắc Iraq) cuối tháng 8. Ảnh: REUTERS

Đề nghị tăng thêm 500 lính nếu được Tổng thống Obama đồng ý thì sẽ là một bước tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Iraq. Số lính tăng viện mới này sẽ tăng số lính Mỹ triển khai ở Iraq từ 4.400 lên 4.900. Nhà trắng luôn xác định lính Mỹ ở Iraq không tham gia chiến đấu trực tiếp mà chỉ có nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ quân Iraq.

Ngoài ra Bộ Quốc phòng Mỹ còn duy trì 1.500 lính Mỹ ở Iraq, số lính này không làm nhiệm vụ huấn luyện cho quân Iraq mà phần lớn để bảo vệ đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad hoặc làm các nhiệm vụ tạm thời.

Ngoài Iraq, Nhà trắng Mỹ cũng đang cân nhắc có thêm các bước đi ở Syria để tiêu diệt IS, chẳng hạn tăng trang bị vũ khí cho lực lượng tay súng người Kurd YPG vốn là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống IS. Mỹ hy vọng YPG sẽ là lực lượng chủ chốt giúp đẩy lùi IS ra khỏi căn cứ Raqqa – căn cứ chính của IS ở Syria.

Tuy nhiên theo Wall Street Journal, bước đi này khả năng lớn sẽ chọc giận Thổ Nhĩ Kỳ vốn xem YPG là mối đe dọa an ninh vì ủng hộ các tay súng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đòi ly khai.