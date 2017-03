Mỹ bênh Ấn Độ, phản ứng với Trung Quốc

“Lập trường của Mỹ không thay đổi, Washington chắc chắn sẽ hợp tác với các nước trong khu vực giải quyết vấn đề tranh chấp hàng hải”. Bà khẳng định Ấn Độ là đối tác quan trọng đối với Mỹ và bác bỏ phản ứng của Trung Quốc liên quan đến tuyên bố chung Mỹ-Ấn.

Tuyên bố chung Mỹ-Ấn được công bố sau hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Obama tại Nhà Trắng hôm 30-9. Tuyên bố chung khẳng định hai bên quan ngại trước tình hình gia tăng căng thẳng về tranh chấp hàng hải. Tuyên bố chung nhấn mạnh về tự do hàng hải và quyền tự do bay qua, đặc biệt ở biển Đông đồng thời kêu gọi tránh sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực nhằm thúc đẩy yêu sách chủ quyền.

Sau đó, Trung Quốc đã phản ứng dữ dội trước tuyên bố chung Mỹ-Ấn và cho rằng tranh chấp hàng hải phải được giải quyết trực tiếp giữa các bên liên quan chứ bên thứ ba không được can thiệp.

Hãng tin Global Post (Mỹ) cho biết trong buổi nói chuyện với báo chí hôm 9-10, người phát ngôn Jen Psaki cũng đã đề cập đến báo cáo sơ bộ về hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương sửa đổi Mỹ và Nhật công bố hôm trước đó. Bà xác định đây là vấn đề rất minh bạch nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực và Trung Quốc không nên lo ngại. Bà nhận xét sửa đổi hướng dẫn quốc phòng Mỹ-Nhật là cần thiết bởi thế giới hiện nay đã khác so với cách đây 17 năm với các thách thức mới từ chương trình hạt nhân CHDCND Triều Tiên, an ninh mạng, vấn đề tự do hàng hải.

DUY KHANG