Mỹ bỏ tiền xây dựng đội tàu ngầm

Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã thực hiện chuyến công du đến nhiều nước nhằm cảm ơn các đơn vị đã triển khai, đồng thời gặp gỡ các đối tác khu vực đóng góp cho chính sách tái cân bằng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương và góp phần dẫn đến thất bại của IS ở Iraq và Syria. Trong chuyến công du đến Nhật ngày 6-12, ông tuyên bố liên minh quân sự Mỹ-Nhật chưa bao giờ mạnh như bây giờ. Ông đánh giá: “Tôi chú trọng đặc biệt đến các chính sách chủ đạo quốc phòng và tầm vóc mà các chính sách này mang lại cho lực lượng phòng vệ Nhật để họ có thể tác chiến bằng nhiều giải pháp an ninh khác nhau trong khu vực”. ________________________________ 44,64 tỉ USD là dự toán ngân sách quốc phòng tài khóa 2017 của Nhật. Còn tại Hàn Quốc, dự toán ngân sách quốc phòng năm 2017 tăng 4% so với năm trước, đạt mức 40.334,7 tỉ won (34,97 tỉ USD). Ngân sách quốc phòng tập trung cho các biện pháp chống hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, bao gồm củng cố hệ thống tấn công ngăn chặn Kill Chain và hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD).