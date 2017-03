Mỹ cách ly 4 người để giám sát dịch Ebola

Hôm 2-10, Thống đốc bang Texas Rick Perry cũng đã xác nhận Ducan có tiếp xúc với trẻ em trước khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh. Điều này làm dấy lên mối quan ngại trong truyền thông Mỹ về nguy cơ Ebola có thể lây lan tại trường học.



Căn hộ của bệnh nhân nhiễm Ebola tại Dallas, Texas (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin từ CNN, cơ quan CDC cũng khẳng định Ducan "không có khả năng lây nhiễm" trong thời gian di chuyển bằng máy bay do ông chỉ bắt đầu phát bệnh sau khi đã về đến Mỹ. Do đó, các hành khách đi cùng chuyến bay với Ducan từ Liberia, quá cảnh sang Brussel (Bỉ) rồi trở về Texas có thể tạm thời an tâm rằng nguy cơ phát dịch “chỉ” có tại Mỹ.

Theo các viên chức y tế, có từ 12 đến 18 người tiếp xúc trực tiếp với Thomas Eric Ducan trong thời gian 2 tuần kể từ khi anh quay trở về nước Mỹ trên chuyến bay từ Liberia. Bác sĩ Thomas Frieden – quản lý của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết, hơn 100 người đã được liên lạc điều tra và một bộ phận đang được CDC giám sát.



Thống đốc bang Taxes Rick Perry (Ảnh: Reuters).

Các quan chức tại Dallas cho hay tại một cuộc thảo luận, hiện vẫn chưa có đối tượng nào xuất hiện triệu chứng nhiễm Ebola. Lực lượng chức năng đã tăng cường giám sát căn hộ ở Đông Bắc của thành phố mà Ducan lưu lại 1 tuần trước khi được đưa đến bệnh viện Dallas.

Hiện cảnh sát và quân đội đang đã cô lập chung cư này trong bán kính 100m. Clay Jenkins, một quan chức hàng đầu của thành phố Dallas cho biết, các vật dụng cá nhân của đối tượng, bao gồm cả ra trải giường đều đã được niêm phong để xét nghiệm.

Về phía chính quyền Liberia, ông Binyah Kesselly, trưởng ban quản lý sân bay quốc gia cho biết, nước này có thể sẽ truy tố Duncan vì không khai báo đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Ebola. Theo cơ quan chức năng của quốc gia Tây Phi, Ducan đã có tiếp xúc với người bạn của ông tại Liberia là bà Marthalene Williams trước khi người này qua đời vì nhiễm Ebola vào ngày 15-9.

Người phát ngôn Nhà Trắng – Eric Schults cho hay, Tổng thống Mỹ Obama trực tiếp gọi điện cho thị trưởng Dallas ông Mike Rawlings vào ngày 2-10. Ông khẳng định chính quyền Liên bang sẽ tiếp tục bám sát trường hợp này để ngăn chặn dịch Ebola một cách hiệu quả nhất.